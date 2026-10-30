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Порука Кине: Судбина БиХ мора бити у рукама народа у БиХ, Бонска овлашћења укинути!

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30.10.2026 17:08

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Порука Кине: Судбина БиХ мора бити у рукама народа у БиХ, Бонска овлашћења укинути!
Фото: Youtube / United Nations

Судбина БиХ мора бити у рукама народа у БиХ. Било је доста контроверзи око високог представника, система ОХР-а i Бонских овлашћења, рекао је амбасадор Кине при УН-у током сједнице о стању у БиХ.

"Бонска овлашћења су била за одређени период, она не би требало да буду продужене, а камоли да буду трајне", рекао је кинески представник и додао:

"Међународна заједница мора поштивати суверенитет БиХ и слушати мишљења и забринутости три народа".

Истакао је да Кина цијени дјеловање Србије и Хрватске на јачању стабилности.

Амбасадор Кине при Уједињеним нацијама поручио је да поздравља продужење мисије ЕУФОР- Алтхеа.

"Жалим због жртава хеликоптерске несреће. Подржавамо територијални интегритет и независност БиХ. Постизборна ситуација остаје стабилна у БиХ. Позивамо да јачају економску сарадњу за корист свим националним групама", рекао је он.

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Подијели:

Тагови :

Уједињене нације

Кина

високи представник

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