Порука Кине: Судбина БиХ мора бити у рукама народа у БиХ, Бонска овлашћења укинути!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Судбина БиХ мора бити у рукама народа у БиХ. Било је доста контроверзи око високог представника, система ОХР-а i Бонских овлашћења, рекао је амбасадор Кине при УН-у током сједнице о стању у БиХ.
"Бонска овлашћења су била за одређени период, она не би требало да буду продужене, а камоли да буду трајне", рекао је кинески представник и додао:
"Међународна заједница мора поштивати суверенитет БиХ и слушати мишљења и забринутости три народа".
Истакао је да Кина цијени дјеловање Србије и Хрватске на јачању стабилности.
Амбасадор Кине при Уједињеним нацијама поручио је да поздравља продужење мисије ЕУФОР- Алтхеа.
"Жалим због жртава хеликоптерске несреће. Подржавамо територијални интегритет и независност БиХ. Постизборна ситуација остаје стабилна у БиХ. Позивамо да јачају економску сарадњу за корист свим националним групама", рекао је он.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму