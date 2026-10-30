Илић: Наметнута и једнострана рјешења нису одржива у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Свако рјешење које је наметнуто споља или које не узима у обзир интересе оба ентитета и сва три конститутивна народа у БиХ неће бити дугорочно одрживо, изјавио је стални представник Србије у УН Радомир Илић.
Он је поздравио продужење мандата Еуфорове мисије "Алтеа" и упутио саучешће породицама италијанских припадника Еуфора који су јуче погинули у хеликоптерској несрећи близу Брчког.
Илић је честитао БиХ на успјешним изборима одржаним 4. октобра.
Он је навео да су избори показали да се политички проблеми у БиХ не могу објаснити "указивањем на једног политичког актера".
Илић је истакао да промјене на функцијама не умањују подршку заштити надлежности ентитета у БиХ и подијељене уставне одговорности која је установљена Дејтонским мировним споразумом.
Према његовим ријечима, суочавање са несугласицама унутар БиХ захтијева политички дијалог који ће да инспирише повјерење међу сва три конститутивна народа.
Илић је нагласио да Дејтонски споразум обезбјеђује заштитне мјере које су кључне за то повјерење, те које омогућавају функционисање институција на нивоу БиХ.
"То чини сарадњу могућом. Заобилажење тих заштитних мјера у име ефикасности може да ослаби сарадњу потребну за ефикасно управљање", навео је Илић.
Он је напоменуо да став Србије у вези са БиХ остаје досљедан и јасан, а то је да поштује сувереност и територијални интегритет БиХ, заједно са уставним поретком успостављеним Дејтонским споразумом.
"Једна земља, два ентитета и три конститутивна народа, уз пуно поштовање права свих грађана - то су заједничке обавезе", истакао је Илић.
Представник Србије напоменуо је да је у интересу Београда да БиХ буде мирна и напредна, те да је развој Србије блиско повезан са развојем сусједних земаља.
"Спремни смо да радимо са изабраним представницима на јачању сарадње са институцијама на нивоу БиХ, институцијама у Федерацији БиХ, али и на јачању наших посебних односа са Републиком Српском, у складу са Дејтоном", поручио је Илић.
Говорећи о сахрани генерала Ратка Младића, Илић је нагласио да је сахрану организовала генералова породица, те да су власти Србије обезбиједиле превоз, логистичку подршку и мјере безбједности, како би се окупљање, које се сматрало веома осјетљивим, могло организовати прописно и безбједно.
Према његовим ријечима, оптужбе изнесене током данашње сједнице у вези са генералом Ратком Младићем покрећу питање од кога те оптужбе долазе.
Он је нагласио да обраћање у име БиХ захтијева сагласност свих чланова Предсједништва БиХ, те да у случају одсуства те сагласности, као што је то данас случај у Њујорку, треба поставити питање чији се ставови, заправо, изражавају јер, у супротном, мишљењем једног званичника који је дио власти на нивоу БиХ изражава мишљење само једне стране у БиХ.
Илић је подсјетио да је министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез 9. септембра јавно позвао међународну заједницу да повуче свој потпис у вези са оснивањем Републике Српске.
Он је напоменуо да је Хелез рекао да "зна шта треба учинити након тога", оцијенивши да је Хелез показао запаљиву реторику таквом изјавом о "другом полувремену".
"Србија одбацује реторику враћања сукобима деведесетих година прошлог вијека", поручио је Илић.
Он је навео да Србија подржава изабране представнике у БиХ у процесу преузимања одговорности за будућност БиХ, уз напомену да када политички актери очекују притисак споља ради остваривања сопствених циљева, онда слаби могућност проналажења компромиса, што даље оставља простор за уске политичке агенде у којој се очекује међународна подршка усмјерена против домаћих партнера.
Илић је нагласио да рјешења треба проналазити унутрашњом сагласношћу у БиХ и споразумима који су у складу са интересима оба ентитета и сва три конститутивна народа, у складу са дејтонским оквиром, преноси Срна.
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