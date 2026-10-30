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Хрватска тражи легитимно представљање у БиХ: Један изборни циклус није трајно рјешење

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30.10.2026 18:24

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Хрватска тражи легитимно представљање у БиХ: Један изборни циклус није трајно рјешење
Фото: Youtube / United Nations

Избор хрватског члана Предсједништва БиХ има јасан демократски мандат, али да један изборни циклус не може замијенити трајно рјешење, рекао је замјеник сталног представника Хрватске при УН-у Хрвоје Ћурић Хрватинић на сједници Савјета безбједности о БиХ.

"Избор хрватске чланице Предсједништва уз истинску демократску подршку хрватских бирача важан је и добродошао развој догађаја. То хрватској чланици даје јасан демократски мандат народа који представља, што јој даје потребан легитимитет, а шире гледано и повјерење јавности у институције земље“, казао је Ћурић Хрватинић.

Истовремено је нагласио да један изборни циклус не може замијенити трајно рјешење те да је изборна реформа и даље неопходна како би сваки конститутивни народ могао слободно и дјелотворно бирати своје легитимне политичке представнике.

"Ово није питање фаворизовања било којег кандидата или исхода. Питање је то очувања уставне равноправности на којој је Босна и Херцеговина утемељена и спречавања да будући избори поново произведу исте спорове око политичког легитимитета“, рекао је.

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Тагови :

Савјет безбједности УН

ОХР

Предсједништво БиХ

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