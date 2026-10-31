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Ко су елитни сјевернокорејски хакери који су извели највећу пљачку икад?

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31.10.2026 12:51

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Haker
Фото: Pexel/Tima Miroshnichenko

Двије водеће компаније за анализу технологије која стоји иза криптовалута објавиле су да имају чврсте доказе који хакерски напад на Бинанс, тежак 6,3 милијарде долара, повезују са групом коју подржава Сјеверна Кореја.

ТРМ Лабс и Чејнализис са високим степеном сигурности идентификовали су Лазарус групу, сјевернокорејску хакерску групу познату и као ТрејдерТрејтор, као највјероватније починиоце напада на највећу свјетску берзу криптовалута, пише Би-Би-Си.

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Ријеч је о нападу који је далеко надмашио дотадашњу рекордну пљачку берзе Бајбит из 2025. године, када је украдено 1,5 милијарди долара.

Хаковање као извор прихода

Овај инцидент најновији је у низу напада који се повезују са Сјеверном Корејом, једном од најсиромашнијих земаља свијета са строго ограниченим приступом интернету. Стручњаци оптужују владу Ким Џонг Уна да се ослања на сајбер криминал за финансирање државе, а Пјонгјанг те оптужбе већ дуго одбацује. Држава, према извјештајима, систематски развија своје сајбер операције.

У ту сврху регрутује елитне студенте са факултета и усмјерава их у хакерске групе које надзире сјевернокорејска обавјештајна агенција. Анализе технолошких компанија показују да се дио тих операција одвија у сусједној Кини.

Најпознатија мета био им је филмски студио који је исмијао Кима

Иако је већина активности усмјерена на финансијску добит, најпознатији напад који им се приписује догодио се 2014. године и није био финансијске природе. Мета је био Сони Пикчерс, студио који је продуцирао филм „Интервју“, комедију о завјери за убиство Кима. Тај напад разоткрио је хиљаде непријатних имејлова водећих људи студија.

Амерички ФБИ прошле године објавио је да је Сјеверна Кореја одговорна и за крађу 1,5 милијарди долара са берзе Бајбит. Из агенције су тада навели да је група ТрејдерТрејтор брзо опрала украдена средства.

Пребацили су их у биткоин и другу дигиталну имовину како би им заметнули траг и на крају их замијенили за готовину. ФБИ је Сјеверну Кореју уопштено оптужио за „незаконит сајбер криминал и крађу виртуелне имовине“. Сјевернокорејски хакери сумњиче се и за крађу криптовалута у вриједности од 620 милиона долара током 2022. године.

Метод напада и реакција Бинанса

У најновијој пљачки, сјевернокорејски агенти оптужени су да су искористили посебну ауторизацију како би Бинансов „врући новчаник“, који је повезан са интернетом, преусмјерили тако да аутоматски пребацује средства нападачу.

Из ТРМ-а наводе да је вјероватно да је нападач у оквиру плана добио приступ Бинансовом систему за потписивање трансакција. Бинанс није директно одговорио на упите Би-Би-Сија о могућој повезаности са тим регионом. Компанија је првобитно објавила да вјерује да је компромитован рачунар једног инжењера, што је омогућило неовлашћена повлачења, али су касније признали да је напад био ширих размјера.

„Наша даља истрага открила је додатне улазне тачке“, изјавио је заједнички извршни директор Бинанса Ричард Тенг. Портпарол компаније у петак је рекао да је обезбијеђено око 80 одсто украдене имовине, али је судбина остатка и даље непозната.

Све софистициранији алати

Ако су оптужбе тачне, ова рекордна пљачка показује колико су моћни постали сјевернокорејски хакери. То је уједно и знак да су хакерски алати све напреднији.

Стручњаци кажу да је развој вјештачке интелигенције криминалцима такође пружио нове начине за извршење кривичних дјела путем аутоматизације и других метода. У овом случају врло је вјероватно да је вјештачка интелигенција коришћена за продор у системе Бинанса. Из компаније Чејнализис навели су да је нападач користио обрасце прања новца „какве досад нисмо видјели“.

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