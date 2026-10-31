Ко су елитни сјевернокорејски хакери који су извели највећу пљачку икад?

Аутор:АТВ редакција
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Двије водеће компаније за анализу технологије која стоји иза криптовалута објавиле су да имају чврсте доказе који хакерски напад на Бинанс, тежак 6,3 милијарде долара, повезују са групом коју подржава Сјеверна Кореја.
ТРМ Лабс и Чејнализис са високим степеном сигурности идентификовали су Лазарус групу, сјевернокорејску хакерску групу познату и као ТрејдерТрејтор, као највјероватније починиоце напада на највећу свјетску берзу криптовалута, пише Би-Би-Си.
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Ријеч је о нападу који је далеко надмашио дотадашњу рекордну пљачку берзе Бајбит из 2025. године, када је украдено 1,5 милијарди долара.
Binance's initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private key leak. We will share a detailed technical post-mortem once the investigation is complete and the facts are fully verified.
The estimated total impact sits at around $6.3B. We have worked with blockchain partners to freeze affected assets, with ~$3 billion frozen on-chain so far.
Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We will also publish an updated Proof of Reserves once the remediation is complete.
As an immediate precaution, Binance has:
- temporarily suspended deposits and withdrawals while security checks are completed;
- revoked the affected address authorisation;
- engaged law enforcement and blockchain intelligence partners to trace and recover funds.
Our teams are working around the clock to resolve this issue safely and thoroughly. We are working closely with our law enforcement partners to confirm the identity of these criminals and bring them to justice.
Please rely only on official Binance channels for updates. Please feel free to contact Binance Customer Support if you have any further questions.
https://t.co/ywB2mKFy0p— Binance (@binance) October 30, 2026
Овај инцидент најновији је у низу напада који се повезују са Сјеверном Корејом, једном од најсиромашнијих земаља свијета са строго ограниченим приступом интернету. Стручњаци оптужују владу Ким Џонг Уна да се ослања на сајбер криминал за финансирање државе, а Пјонгјанг те оптужбе већ дуго одбацује. Држава, према извјештајима, систематски развија своје сајбер операције.
У ту сврху регрутује елитне студенте са факултета и усмјерава их у хакерске групе које надзире сјевернокорејска обавјештајна агенција. Анализе технолошких компанија показују да се дио тих операција одвија у сусједној Кини.
Иако је већина активности усмјерена на финансијску добит, најпознатији напад који им се приписује догодио се 2014. године и није био финансијске природе. Мета је био Сони Пикчерс, студио који је продуцирао филм „Интервју“, комедију о завјери за убиство Кима. Тај напад разоткрио је хиљаде непријатних имејлова водећих људи студија.
Амерички ФБИ прошле године објавио је да је Сјеверна Кореја одговорна и за крађу 1,5 милијарди долара са берзе Бајбит. Из агенције су тада навели да је група ТрејдерТрејтор брзо опрала украдена средства.
Пребацили су их у биткоин и другу дигиталну имовину како би им заметнули траг и на крају их замијенили за готовину. ФБИ је Сјеверну Кореју уопштено оптужио за „незаконит сајбер криминал и крађу виртуелне имовине“. Сјевернокорејски хакери сумњиче се и за крађу криптовалута у вриједности од 620 милиона долара током 2022. године.
У најновијој пљачки, сјевернокорејски агенти оптужени су да су искористили посебну ауторизацију како би Бинансов „врући новчаник“, који је повезан са интернетом, преусмјерили тако да аутоматски пребацује средства нападачу.
Из ТРМ-а наводе да је вјероватно да је нападач у оквиру плана добио приступ Бинансовом систему за потписивање трансакција. Бинанс није директно одговорио на упите Би-Би-Сија о могућој повезаности са тим регионом. Компанија је првобитно објавила да вјерује да је компромитован рачунар једног инжењера, што је омогућило неовлашћена повлачења, али су касније признали да је напад био ширих размјера.
„Наша даља истрага открила је додатне улазне тачке“, изјавио је заједнички извршни директор Бинанса Ричард Тенг. Портпарол компаније у петак је рекао да је обезбијеђено око 80 одсто украдене имовине, али је судбина остатка и даље непозната.
Ако су оптужбе тачне, ова рекордна пљачка показује колико су моћни постали сјевернокорејски хакери. То је уједно и знак да су хакерски алати све напреднији.
Стручњаци кажу да је развој вјештачке интелигенције криминалцима такође пружио нове начине за извршење кривичних дјела путем аутоматизације и других метода. У овом случају врло је вјероватно да је вјештачка интелигенција коришћена за продор у системе Бинанса. Из компаније Чејнализис навели су да је нападач користио обрасце прања новца „какве досад нисмо видјели“.
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