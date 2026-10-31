Није им помогао ниједан антидепресив, али је психоделични спреј за нос

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Једна доза психоделичне дроге у облику назалног спреја помогла је у ублажавању симптома депресије код људи који нису реаговали на стандардне антидепресиве, према клиничком испитивању објављеном у релевантном научном часопису ЈАМА.
Дрога, названа мебуфотенин или 5-МеО-ДМТ, изазива краткотрајно психодјелично искуство. Њени ефекти достижу врхунац након осам до 15 минута и обично нестају након 45 до 60 минута.
Студија, спроведена од септембра 2023. до априла 2025. године на 38 локација у Аустралији, Европи и САД, обухватила је 193 одрасле особе старости од 18 до 75 година са умјереном до тешком депресијом које се нису побољшале након лијечења са два до пет различитих антидепресива.
Учесници су насумично распоређени у једну од три групе, а свака је примила једну дозу од 12, 8 или 0,3 милиграма дроге. Најнижа доза није требало да произведе примјетне психоделичне ефекте.
До 29. дана, просјечни резултати на скали тежине депресије су се смањили за 11,1 поен у групи од 12 милиграма, за 12,5 поена у групи од осам милиграма и за 5,5 поена у упоредној групи.
Побољшање је било очигледно већ дан након примјене лијека и углавном се одржавало током осам недјеља праћења. Око трећине учесника који су примили активну дозу доживели су смањење симптома за најмање 50 процената, у поређењу са 12 процената у упоредној групи.
Савјети
Зашто је фебруар психолошки најизазовнији мјесец у години?
Симптоми су смањени на веома низак ниво код 18 до 26 процената учесника који су примали активну терапију, у поређењу са 8 процената учесника у упоредној групи. Нежељени ефекти су били чести, али углавном благи или умјерени. Најчешћи су били главобоља, мучнина и бол на мјесту примјене спреја, преноси Индекс.
Истраживачи истичу да су потребна већа клиничка испитивања и дуже праћење како би се потврдили резултати и утврдило колико дуго трају позитивни ефекти лијечења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
1 год0
Породица
1 год0
Здравље
2 год0
Савјети
9 мј0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму