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Шокантан обрт у Шпанији: Петоро несталих пронађено живо!

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31.10.2026 10:39

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Шокантан обрт у Шпанији: Петоро несталих пронађено живо!
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Од 72 особе које су се водиле као нестале након жељезничке несреће у Шпанији, пет људи је пронађено живо, а од тога троје недавно лоцираних, двоје је у болницама, док се једна особа није ни укрцала у воз, саопштио је предсједник регионалне владе Кастиље-Ла Манче Емилијано Гарсија-Пахе.

Према његовим ријечима, од 67 несталих особа 14 су страни држављани из Аргентине, Аустралије, Канаде, Сједињених Држава, Француске, Јапана, Мексика, Чешке Републике, Туниса и Венецуеле, преноси Ел Мундо.

Број потврђених смртних случајева у несрећи остаје 69, мада би могао да порасте након што се заврши ДНК идентификација пронађених људских остатака, рекао је Гарсија-Пахе на конференцији за новинаре заједно са шпанским премијером Педром Санчезом, након данашњег састанка Центра за координацију цивилне заштите (ЦЕКОПИ).

Предсједник Кастиље-Ла Манче објаснио је да број смртних случајева остаје 69 „узимајући у обзир поуздане податке које су провјериле судске власти и Цивилна гарда“, али је додао да постоји 70 пријава о несталим особама и да је могуће да коначан број смртних случајева пређе 70.

Пахе је признао да постоји 31 врећа која садржи дјелимичне људске остатке и да су њихово прикупљање и идентификација „изузетно сложени“.

Трећи дан спасилачких операција у Урди је завршен и биће настављен сутра.

Од јуче су четири водича паса са четири пса била распоређена на мјесту несреће како би поново претражили подручје судара, након што је јединица са псима већ претражила то подручје у четвртак.

Циљ је, како је објаснила портпаролка Цивилне гарде Тереза ​​Албасете, „осигурати да нико не остане у подручју несреће, у вагонима воза“.

Институт за судску медицину Толеда и Сијудад Реала већ је извршио 65 обдукција људи који су погинули у жељезничкој несрећи која се догодила у сриједу у Урди (Толедо), а прелиминарни број остаје 69 мртвих, саопштио је Интегрисани центар података (ЦИД).

Дванаест идентификација је већ пријављено породицама, девет мушкараца и три жене, јавља Ел Мундо.

„До сада су све идентификације преминулих извршене помоћу отисака прстију, а спровела их је Криминалистичка служба Цивилне гарде“, додао је он.

У судару возова компанија Ирио и Ренфе, који се догодио у сриједу, повријеђено је више десетина путника, а око 50 особа и даље се налази на болничком лијечењу.

Воз који је ударио у композицију компаније Ирио кретао се брзином између 160 и 200 километара на час.

Према досадашњим информацијама, око 8.30 часова дошло је до пада система за контролу и безбједност саобраћаја ЛЗБ на станици Урда због грешке у комуникацији између рачунара жељезничке мреже.

Влада Шпаније прогласила је тродневну националну жалост, од 29. до 31. октобра, пише Телеграф.

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Тагови :

Шпанија

Возови

Судар возова

несрећа

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