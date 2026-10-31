Медведев: У Пољској на дјелу уставни преврат

Аутор:АТВ редакција
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Ситуација у Пољској је уставни преврат, изјавио је замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
"Либерали бриселског послушника премијера Доналда Туска прогоне конзервативце из ПиС-а /опозиционе странке Право и правда/. Изгледа, укључујући и због мржње ових према бандеровцима. А метод је потпуно исти као у неонацистичкој Украјини - поништавање овлашћења Уставног суда", написао је Медведев на "Максу".
Он је додао да у Пољској већ одавно нема Уставног суда, преноси Срна.
Политичка криза око Уставног суда ескалирала је након што је актуелна влада коју предводи Туск покушала да суспендује његовог предсједника и потпредсједника, што је изазвало протесте, притварања и хитан састанак који је сазвао пољски предсједник Карол Навроцки.
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