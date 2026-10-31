Државни савјет поништио одлуку Управног суда, забрана окупљања у центру Париза

Аутор:АТВ редакција
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Француски Државни савјет поништио је одлуку Управног суда којом је синдикатима и покрету Жутих прслука дозвољено да одрже велике демонстрације у центру Париза, премјестивши их на периферију, саопштила је париска полицијска префектура.
"Државни савјет је поништио одлуку Управног суда", саопштила је полиција на "Иксу".
Управни суд Париза јуче је дозволио одржавање демонстрација данас у центру града, суспендујући забрану коју је увела полиција. Власти су саопштиле да ће се жалити на одлуку.
Планирано је да марш почне на Тргу Бастиље, а заврши се на Тргу нације. Главни француски синдикат /ЦГТ/ критиковао је локацију коју су одобриле власти.
Током претходних протеста 24. октобра, суд је донио одлуку у корист власти неколико сати прије почетка демонстрација, а њихова локација је на крају промијењена на предграђе Париза.
Протести у Француској су почели средином септембра, када су средњошколци у париским предграђима изашли на улице захтијевајући побољшања у својим школама. Касније су им се придружили људи незадовољни растом цијена, а покрет се проширио на друге регионе.
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