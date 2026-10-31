Logo

Државни савјет поништио одлуку Управног суда, забрана окупљања у центру Париза

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
31.10.2026 12:32

Коментари:

0
Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Француски Државни савјет поништио је одлуку Управног суда којом је синдикатима и покрету Жутих прслука дозвољено да одрже велике демонстрације у центру Париза, премјестивши их на периферију, саопштила је париска полицијска префектура.

"Државни савјет је поништио одлуку Управног суда", саопштила је полиција на "Иксу".

Управни суд Париза јуче је дозволио одржавање демонстрација данас у центру града, суспендујући забрану коју је увела полиција. Власти су саопштиле да ће се жалити на одлуку.

Планирано је да марш почне на Тргу Бастиље, а заврши се на Тргу нације. Главни француски синдикат /ЦГТ/ критиковао је локацију коју су одобриле власти.

Током претходних протеста 24. октобра, суд је донио одлуку у корист власти неколико сати прије почетка демонстрација, а њихова локација је на крају промијењена на предграђе Париза.

Протести у Француској су почели средином септембра, када су средњошколци у париским предграђима изашли на улице захтијевајући побољшања у својим школама. Касније су им се придружили људи незадовољни растом цијена, а покрет се проширио на друге регионе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Протести

Коментари (0)

Више из рубрике

Трамп: Овај рат су започели Иранци прије много година

Свијет

Трамп: Овај рат су започели Иранци прије много година

1 ч

1
Спреј за нос

Свијет

Није им помогао ниједан антидепресив, али је психоделични спреј за нос

1 ч

0
Дмитриј Медведев

Свијет

Медведев: У Пољској на дјелу уставни преврат

2 ч

0
Шокантан обрт у Шпанији: Петоро несталих пронађено живо!

Свијет

Шокантан обрт у Шпанији: Петоро несталих пронађено живо!

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима