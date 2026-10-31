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Трамп: Овај рат су започели Иранци прије много година

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31.10.2026 11:42

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Трамп: Овај рат су започели Иранци прије много година
Фото: Tanjug / AP / Phelan M. Ebenhack

Амерички предсједник Доналд Трамп поново је бранио одлуку о рату против Ирана, овога пута на предизборном скупу у Дејтона Бичу на Флориди, гдје је одбацио и критике због раста цијена енергената.

У говору у којем се неколико пута враћао на Иран, Трамп је поновио тврдње да су америчке снаге уништиле иранску морнарицу и ваздухопловство.

„Никада им нећемо дати нуклеарно оружје“, рекао је.

Одбацио је и оптужбе да су Сједињене Америчке Државе започеле рат.

„Ово је рат који су они започели прије много година“, казао је Трамп. Додао је да Иран „води рат против Америке од 1979. године“.

На критике због раста цијена енергената амерички предсједник је одговорио тврдњом да „сада кроз Ормуски мореуз тече више нафте него прије седам мјесеци“.

Рекао је и да цијене горива падају на ниво знатно нижи него у вријеме његових демократских претходника.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Ормуски мореуз

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