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Нова пријетња из Техерана: Хаменеи наредио проширење листе мета, нема географских ограничења

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31.10.2026 13:09

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Моџтаба Хамнеи на састанку са сарадницима
Фото: X / Fars News Agency

Ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи наредио је војним структурама да ажурирају списак потенцијалних циљева, тако да се у домету иранских снага нађе цјелокупна физичка и нефизичка имовина Сједињених Америчких Држава и Израела.

Хамнеи је то поручио у изјави објављеној на свом званичном Телеграм каналу, након састанка са највишим војним званичницима. Његова порука долази у тренутку нових нагађања о могућем наставку рата на Блиском истоку.

– Ако непријатељи поново покрену војне или терористичке нападе, оружане снаге Исламске Републике и ирански народ одредиће вријеме и услове за њихов завршетак – навео је Хамнеи.

Од војске је затражио да на сваку пријетњу одговори одмах и без географских ограничења.

Јачање војне спремности

Хамнеи је наредио и унапређење војно-обавјештајних капацитета, развој домаће одбрамбене индустрије те прилагођавање војне доктрине и тактике новим пријетњама. Затражио је и повећање производње муниције и оружја намијењеног извиђању, подршци и борбеним дјеловањима.

Састанку су присуствовали начелник Генералштаба оружаних снага генерал-мајор Абдолахи, командант иранске војске генерал-мајор Хатами и командант Исламске револуционарне гарде генерал-мајор Вахиди.

Према наводима из саопштења, команданти су Хамнеија информисали о спремности снага на обали Персијског залива, у Ормуском мореузу и Оманском заливу, као и дуж сјеверозападне и југоисточне границе земље.

Упозорење на ширење сукоба

Истог дана огласио се и портпарол иранске војске, бригадни генерал Мохамед Акрамнија, који је на друштвеној мрежи Икс упозорио на посљедице могућег новог америчког напада.

Поручио је да би се, уколико амерички предсједник Доналд Трамп под притиском Израела покрене нову војну акцију, сукоб могао проширити на знатно веће географско подручје.

Напетости трају од фебруара, када су САД и Израел напали Иран, а у тим нападима убијени су тадашњи врховни вођа Али Хамнеи и више високих војних команданата. Иран је потом узвратио нападима на Израел и америчке војне објекте на Блиском истоку.

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Тагови :

Иран

Али Хамнеи

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

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