Бернам одбацио могућност репарација, могуће извињење за трговину робљем

Аутор:АТВ редакција
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Британски премијер Енди Бернам рекао је да је "отворен" за то да се Велика Британија формално извини за своју улогу у трговини робљем, али је искључио разматрање финансијских репарација.
Бернам, који би требало да присуствује састанку шефова влада Комонвелта на Карибима наредне седмице, изразио је личну "тугу и жаљење" због патње коју је изазвала трансатлантска трговина робљем и рекао да жели да понуди "структурирани дијалог" са онима који су погођени.
"Вођење ових тешких разговора ради заштите Комонвелта за будућност је исправна ствар. То је такође патриотска ствар. Не само зато што је то у нашем интересу, већ зато што је Британија у коју вјерујем самоуверена, пристојна и храбра. Предводили смо свијет у укидању ропства - и данас поново можемо показати лидерство", написао је Бернам у "Гардијану".
Он је описао трговину робљем као брутално и варварско кршење права људи третираних као имовина, који су радили до смрти.
"Желим да изразим своју тугу и жаљење због бола и патње толико милиона људи и признајем да то и данас обликује наш свијет. Нудимо структурирани дијалог са онима који су погођени трансатлантском трговином робљем", написао је он.
Он је додао да је спреман за формално извињење у име британске државе, међутим у складу са политиком својих претходника, Бернам није ни разматрао исплату репарација, преноси Срна.
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"Поједини захтијевају финансијске репарације за трговину робљем. Не вјерујем да је то прави одговор. Не мислим да се британски народ данас може сматрати одговорним за историјске неправде, ма колико гнусне биле, које су се догодиле у другом добу под другим законима и у којима нису играли никакву личну улогу", истакао је он.
Карипске нације су поново позвале Британију да се извини за своју улогу у трговини робљем ради профита и за репарације, док је краљ Чарлс Трећи обилазио регион, подсјећа ДПА.
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