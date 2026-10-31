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Наоружан мушкарац приведен испред Уставног суда у Пољској

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31.10.2026 14:01

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Полицајци чувају улаз у Уставни суд Пољске у Варшави, у Пољској, у суботу, 31. октобра 2026. Фотографија је снимљена паметним телефоном.
Фото: Tanjug/AP Photo/Rafal Niedzielski

Наоружан мушкарац који је носио маску на лицу приведен је у близини Уставног суда у Пољској, рекао је очевидац за РИА Новости.

Он је додао да је мушкарац био обучен "у паравојном стилу" и да нико није повријеђен.

Варшавска полиција потврдила је да је приведен мушкарац, који је осим ножа носио и пиштољ са ћорцима, јавља ДПА.

Полиција наводи да је код приведеног пронађена и дрога.

Криза у Уставном суду ескалирала је након што је влада премијера Доналда Туска покушала да суспендује предсједника и потпредсједника Суда. Пољски генерални тужилац и министар правде Валдемар Зурек затражио је да им се укине имунитет како би се против њих покренуо кривични поступак због оптужби за ометање правде.

Сукоб је ескалирао синоћ након што је на веб-сајту трибунала објављено обавјештење у којем се наводи да су предсједник суда Богдан Свјенчковски и потпредсједник Бартломеј Сохански суспендовани са својих дужности.

Очекује се да ће судија Ана Корвин-Пјотровска, судија са најдужим стажом, преузети мјесто предсједника Суда, преноси Срна.

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Мноштво демонстраната окружило је синоћ зграду суда. Корвин-Пјотровска је рекла да су животи судија у опасности.

Пољски предсједник Карол Навроцки је прекинуо своје путовање у иностранство и вратио се у Варшаву. Лидер пољске опозиције Јарослав Качињски описао је догађаје који су се одвијали као још једну фазу у текућем државном удару.

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Тагови :

Пољска

хапшење

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