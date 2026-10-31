Опасна амеба вреба из чесме: Издато упозорење

Аутор:АТВ редакција
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Здравствене власти америчке савезне државе Луизијане упозориле су становнике на опасности коришћења воде из чесме за испирање носа и чишћење контактних сочива, након што је забиљежено неколико ријетких инфекција амебом.
Званичници Министарства здравља Луизијане саопштили су у четвртак да је од 2024. године у тој савезној држави забиљежено укупно 10 случајева инфекције амебом Acanthamoeba.
Од тог броја, осам случајева односило се на акантамебни кератитис, инфекцију ока која може да изазове трајни губитак вида. Седам обољелих носило је контактна сочива, а код петоро је дошло до трајног оштећења вида, навело је Министарство здравља Луизијане.
Двије инфекције забележене су током ове године. Једна је захватила синусе, а друга мозак и завршила се смртним исходом, преноси АБЦ њус.
Из Министарства су навели да су оба пацијента имала ослабљен имунитет и да су користила воду из чесме у уређајима за испирање носа. Власти нису објавиле никакве податке о особи која је преминула, укључујући име, године, пол или место пребивалишта.
"Иако су ове инфекције ријетке, њихове последице могу бити разорне. Коришћење одговарајуће воде за испирање носа, правилна хигијена контактних сочива и предузимање мјера опреза приликом коришћења медицинских уређаја могу да смање ризик. Ови кораци посебно су важни за особе са ослабљеним имунолошким системом", изјавила је државна епидемиолошкиња Тереза Сокол у саопштењу.
Према подацима америчког Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), Ацантхамоеба је слободноживећа амеба, односно једноћелијски организам који се налази у води, земљишту и прашини.
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Може се пронаћи и у слаткој води, стајаћим водама, системима за снабдевање пијаћом водом, овлаживачима ваздуха, базенима, хидромасажним кадама, системима за грејање и климатизацију.
Већина људи током живота дође у контакт са овом амебом, али се не разболи. Ипак, код појединих особа она може изазвати инфекције очију, синуса, коже и мозга, наводи ЦДЦ.
До инфекције може доћи удисањем амебе или њеним уласком у организам кроз посјекотину или отворену рану. Око може бити заражено и приликом коришћења контактних сочива.
'Devastating' amoeba lurking in tap water linked to permanent vision loss in Southern state https://t.co/itqQFvo7g6 https://t.co/FWBqpzL2Zg— New York Post (@nypost) October 30, 2026
Према подацима ЦДЦ-а, постоје двије врсте инфекција изазваних амебом Acanthamoeba.
Прва је инфекција која не захвата рожњачу ока, већ може да нападне један или више дијелова тијела, укључујући мозак, кожу, носну шупљину и синусе. Ријеч је о реткој, али озбиљној инфекцији која се најчешће јавља код особа са ослабљеним имунолошким системом.
Према студији коју ЦДЦ наводи у извјештају из 2024. године, овакве инфекције су изузетно ријетке и у САД погађају између три и 12 особа годишње, али чак 82 одсто случајева завршава се смртним исходом.
Друга врста је акантамебни кератитис, инфекција ока која се обично јавља код особа које немају здравствене проблеме, али може да изазове трајни губитак вида.
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Већина случајева у САД повезана је са ношењем контактних сочива, а инфекција се углавном не шири на друге дјелове тијела.
Како би смањило ризик од инфекције, Министарство здравља Луизијане препоручује коришћење дестиловане или стерилне воде за испирање носа, као и претходно прокуване и охлађене воде.
The Louisiana Department of Health is warning residents about the risks of using tap water to rinse nasal passages and clean contact lenses after several rare amoeba infections. https://t.co/lc4qbVS70W— ABC News (@ABC) October 31, 2026
Особама које носе контактна сочива савјетује се да их никада не чисте нити чувају у води из чесме, већ да користе искључиво одговарајући раствор за сочива и придржавају се прописаних правила чишћења и чувања.
Такође, препоручује се скидање контактних сочива прије пливања, туширања или коришћења хидромасажних када.
Министарство здравља Луизијане саопштило је и да је здравственим установама и медицинским радницима упутило упозорење како би се повећала информисаност о овој инфекцији, омогућило њено рано препознавање и додатно нагласиле мјере превенције.
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