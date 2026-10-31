Пуцњава у тржном центру у Калифорнији: Једна особа погинула, шест повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а шест је повријеђено у пуцњави у продавници „Spirit Halloween“ у тржном центру „Solano Town Center“ у граду Ферфилду, у америчкој савезној држави Калифорнији. Полиција трага за осумњиченим за напад.
На мјесту пуцњаве пронађено је седам особа са прострелним ранама. Једна је преминула, док је шест повријеђених превезено у локалне болнице. Најмање троје налази се у критичном стању.
Идентитети жртава за сада нису објављени.
1 dead, 6 injured in shooting at California Spirit Halloween | LINK IN BIO https://t.co/cZ2fczzVNp— KMBC (@kmbc) October 31, 2026
Шеф полиције Ферфилда Ден Маршал позвао је грађане који имају информације о нападу да их доставе полицији. Он је истакао да се истражитељи надају да ће снимци надзорних камера из тржног центра помоћи у расвјетљавању случаја.
Полиција је саопштила да је истрага у току, да се обављају разговори са свједоцима и да се ради на идентификацији нападача.
(РТС)
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