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Пуцњава у тржном центру у Калифорнији: Једна особа погинула, шест повријеђено

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31.10.2026 15:30

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Једна особа је погинула, а шест је повријеђено у пуцњави у продавници „Spirit Halloween“ у тржном центру „Solano Town Center“ у граду Ферфилду, у америчкој савезној држави Калифорнији. Полиција трага за осумњиченим за напад.
Фото: X/printscreen

Једна особа је погинула, а шест је повријеђено у пуцњави у продавници „Spirit Halloween“ у тржном центру „Solano Town Center“ у граду Ферфилду, у америчкој савезној држави Калифорнији. Полиција трага за осумњиченим за напад.

На мјесту пуцњаве пронађено је седам особа са прострелним ранама. Једна је преминула, док је шест повријеђених превезено у локалне болнице. Најмање троје налази се у критичном стању.

Идентитети жртава за сада нису објављени.

Шеф полиције Ферфилда Ден Маршал позвао је грађане који имају информације о нападу да их доставе полицији. Он је истакао да се истражитељи надају да ће снимци надзорних камера из тржног центра помоћи у расвјетљавању случаја.

Полиција је саопштила да је истрага у току, да се обављају разговори са свједоцима и да се ради на идентификацији нападача.

(РТС)

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Тагови :

Пуцњава

калифорнија

Полиција

погинула особа

повријеђени

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