Америка упозорила Москву: Могућ напад са великим бројем жртава

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амбасада Сједињених Америчких Држава у Москви упозорила је на могућу безбједносну пријетњу музеју-резервату "Царичина палата", наводећи да постоји поуздана информација о могућем инциденту са великим бројем жртава који би могао да се догоди данас на подручју тог комплекса.
У безбједносном упозорењу објављеном на сајту амбасаде наводи се да америчка дипломатска мисија располаже информацијама о вјеродостојној пријетњи, као и да америчка влада координира мјере реаговања са надлежним руским институцијама.
Амбасада је позвала америчке држављане да данас избјегавају посјету музеју, да се не приближавају том подручју и да буду посебно опрезни на мјестима са великим бројем људи.
Security Alert: Threat to Tsaritysyno Museum Reserve in Moscow
The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is coordinating with appropriate Russian authorities on a response.
Actions to take:
Avoid the Tsaritsyno Museum Reserve location TODAY, October 31, 2026. Avoid the area, stay alert, and avoid crowds.
Be aware of your surroundings.
Review your personal security plan.
Keep your cellphone charged in case of emergency.
Carry proper identification.
Monitor local media for any further information
Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) to receive health and security updates.
Assistance:
U.S. Embassy Moscow, Russia
+7 495 728-5577
MoscowACS@state.gov
U.S. Embassy Moscow web page
State Department – Consular Affairs (+001) 888-407-4747 or (+001) 202-501-4444
Russia Country Information
Follow us on Facebook and Twitter
State Department – Consular Affairs
1-888-407-4747 or 1-202-501-4444— Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) October 31, 2026
С друге стране, представници музеја "Царичина палата" изјавили су за Телеграм канал "Масх" да немају сазнања о било каквој пријетњи и да установа наставља да ради уобичајено.
"Царичина палата" је пространи дворац, историјски музеј и парк-резерват који се налази на југу Москве.
Почела је да се гради 1776. године по налогу царице Катарине Велике, која је имање купила годину дана раније.
Имање обухвата преко 100 хектара зеленила, каскадна језера, стакленике, светлосно-динамичку фонтану, као и историјски музеј и галерију у самој палати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму