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Америка упозорила Москву: Могућ напад са великим бројем жртава

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31.10.2026 16:26

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Америка упозорила Москву: Могућ напад са великим бројем жртава
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Амбасада Сједињених Америчких Држава у Москви упозорила је на могућу безбједносну пријетњу музеју-резервату "Царичина палата", наводећи да постоји поуздана информација о могућем инциденту са великим бројем жртава који би могао да се догоди данас на подручју тог комплекса.

У безбједносном упозорењу објављеном на сајту амбасаде наводи се да америчка дипломатска мисија располаже информацијама о вјеродостојној пријетњи, као и да америчка влада координира мјере реаговања са надлежним руским институцијама.

Амбасада је позвала америчке држављане да данас избјегавају посјету музеју, да се не приближавају том подручју и да буду посебно опрезни на мјестима са великим бројем људи.

С друге стране, представници музеја "Царичина палата" изјавили су за Телеграм канал "Масх" да немају сазнања о било каквој пријетњи и да установа наставља да ради уобичајено.

"Царичина палата" је пространи дворац, историјски музеј и парк-резерват који се налази на југу Москве.

Почела је да се гради 1776. године по налогу царице Катарине Велике, која је имање купила годину дана раније.

Имање обухвата преко 100 хектара зеленила, каскадна језера, стакленике, светлосно-динамичку фонтану, као и историјски музеј и галерију у самој палати.

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Тагови :

Америка

Упозорење

Ambasada SAD

Москва

Русија

Музеј

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