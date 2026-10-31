Русија нуди Зеленском прилику да ријеши украјински сукоб

Аутор:АТВ редакција
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Русија нуди украјинском предсједнику Володимиру Зеленском праву прилику да ријеши украјински сукоб позивајући га у Москву на разговоре, оцијенио је члан финске Слободарске странке Армандо Мема.
"Зеленском се нуди права прилика да се оконча рат дипломатским путем. Русија га је званично позвала да посјети Москву без икаквих предуслова, ради правог дијалога", написао је Мема на "Иксу".
Фински посланик је такође предложио да он и Зеленски заједно посјете Москву летом из Хелсинкија.
У септембру је руски министар спољних послова Сергеј Лавров рекао да је позив Зеленском да дође у Москву на преговоре већ огроман гест добре воље са стране Русије, преноси Срна.
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