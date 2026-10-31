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Русија нуди Зеленском прилику да ријеши украјински сукоб

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31.10.2026 16:25

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На фотографији је приказан дио комплекса Московског кремља у Русији. У средишту се истиче Спаска кула са препознатљивим великим сатом и зеленим шиљатим кровом, док се са десне стране види дио црквеног здања са готичким архитектонским елементима. У првом плану налазе се украшене црне уличне свјетиљке, а црвене зидине и грађевине кремља доминирају кадром.
Фото: АТВ

Русија нуди украјинском предсједнику Володимиру Зеленском праву прилику да ријеши украјински сукоб позивајући га у Москву на разговоре, оцијенио је члан финске Слободарске странке Армандо Мема.

"Зеленском се нуди права прилика да се оконча рат дипломатским путем. Русија га је званично позвала да посјети Москву без икаквих предуслова, ради правог дијалога", написао је Мема на "Иксу".

Фински посланик је такође предложио да он и Зеленски заједно посјете Москву летом из Хелсинкија.

У септембру је руски министар спољних послова Сергеј Лавров рекао да је позив Зеленском да дође у Москву на преговоре већ огроман гест добре воље са стране Русије, преноси Срна.

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Тагови :

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Кијев

мировни преговори

Володимир Зеленски

Владимир Путин

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