Била му је наставница, а онда је родила његово дијете: Годинама крила истину, сада јој пријети робија!

Коментари:0
Наставница која је признала да је родила дете са својим 13-годишњим учеником суочава се са казном до пет година затвора, након што је признала кривицу пред судом.
Лора Карон (36) изјаснила се у сриједу кривом по оптужби за угрожавање добробити детета сексуалним односом другог степена, пред судом у Кејп Мејју, у америчкој савезној држави Њу Џерзи.
Према споразуму о признању кривице, пријети јој до пет година затвора.
Такође ће изгубити наставничку лиценцу, мораће да буде уписана у регистар сексуалних преступника и биће под доживотним надзором условне казне, саопштило је тужилаштво округа Кејп Меј.
Карон ће морати да прође процјену у Центру за дијагностику и лијечење одраслих, како би се утврдило да ли се њено понашање може окарактерисати као понављајуће или компулзивно, што би могло да утиче на висину казне.
Уколико процјена буде завршена на вријеме, изрицање пресуде заказано је за 8. јануар.
Наставница је оптужена у јануару 2025. године, након што су истражитељи открили да је сексуално злостављала ученика у периоду од 2016. до 2020. године. Злостављање је почело када је дјечак имао свега 11 година.
Њихово дијете рођено је 2019. године, када је дјечак имао 13, а Карон 28 година.
Дјечак, који је у фебруару 2025. ексклузивно говорио за британски Дејли мејл тада је изјавио да не вјерује да га је наставница врбовала или манипулисала њиме и да сматра да не би требало да заврши у затвору.
Тврдио је да себе не доживљава као жртву, да Карон воли свим срцем и да се нада да ће ускоро поново моћи да буду породица. За сада се није оглашавао поводом њеног признања кривице.
"Требало би да одбаце све оптужбе. Нисам био врбован, силован нити изманипулисан. Она никада није прва започела ништа. Ја сам све покренуо. Да се ја питам, не би завршила у затвору", рекао је тада за Дејли мејл.
Тужилаштво, међутим, тврди да је Карон искористила дјечака и годинама га злостављала прије него што је са њим добила дијете.
Њихову везу су крили, а Карон је наводно пријатељима на прослави поводом рођења бебе рекла да отац дјетета „није присутан у њеном животу“.
Случај је откривен тек неколико година касније, када је дјечаков отац видио фотографију кћерке коју је Карон тада већ имала и примијетио невјероватну сличност између ње и свог сина.
Карон је радила као учитељица петог разреда и кошаркашка тренерка у основној школи Мидл тауншип 2. Дечака је упознала након што је претходно предавала његовој старијој сестри.
Његови родитељи били су задовољни начином на који је Карон радила са њиховом кћерком, па су жељели да и њихов син добије исту подршку.
Наставница се убрзо спријатељила са дјечаковом мајком, што јој је омогућило да се још више приближи породици. Родитељи су јој толико вјеровали да су јој повјеравали бригу о сину и још двоје дјеце, дозвољавајући им чак и да преспавају у њеној кући.
Карон је почела да води дјецу на кошаркашке тренинге послије школе и помаже им око домаћих задатака.
Временом су ноћења постајала све чешћа, а дјеца су све више времена проводила у њеној кући. Управо у том периоду Карон је остала трудна. Нико у дјечаковој породици није сумњао да би он могао да буде отац дјетета.
Дјечаков отац је на крају контактирао надлежне органе након што је видио фотографију Каронине кћерке.
Према извору који је у августу 2025. говорио за Дејли мејл, ДНК анализа потврдила је биолошку везу између дјечака и дјетета.
Карон је наставила да ради у основној школи и након рођења кћерке, док је живјела са својом мајком.
Дјечак је за све што се догодило окривио свог оца, рекавши да је читав случај почео објавом на Фејсбуку.
"Све је почело објавом мог оца на Фејсбуку. Нисам желио да јој се тако нешто догоди. Ово је толико дубоко. Свијет уопште не зна шта је она учинила за моју породицу. Волим је свим срцем. Била је ту за мене и моју породицу", додао је.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму