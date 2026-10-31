Хаос у Пољској: Предсједник се пробијао кроз демонстранте, помиње се државни удар

Аутор:АТВ редакција
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Пољски предсједник Карол Навроцки прекинуо је званичну посјету Сенегалу и хитно се вратио у Варшаву због кризе у Уставном суду, испред којег се окупило неколико стотина демонстраната. Ситуацију су додатно заоштриле тврдње о наводном државном удару, објављене на званичном налогу суда на друштвеној мрежи Икс.
Навроцки је по повратку у Пољску морао да прође кроз окупљену масу како би ушао у зграду Уставног суда, док су полицијске снаге обезбјеђивале прилаз институцији.
Протести су избили након суспензије предсједника Уставног суда Богдана Свјенчковског, што је додатно продубило сукоб између владе премијера Доналда Туска и десничарске опозиције.
This is a President who defends the Constitution, not one who tears it down. Warsaw, a coup is underway. Last night Tusk's police surrounded the Constitutional Tribunal. They announced the suspension of the President of the Court, Bogdan Swieczkowski. The Court responded on X: it's fake, it's a coup, Swieczkowski remains in office. President Karol Nawrocki cut short his trip to Senegal and took the first flight back to Poland. He went straight to the Tribunal. Police wouldn't let him in. He put himself in the front line, in front of the officers, to force his way in and defend the Court.— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 31, 2026
Неколико стотина присталица опозиционе странке Право и правда (ПиС) окупило се испред Уставног суда у Варшави, протестујући због одлуке о суспензији Свјенчковског.
На улицама су биле распоређене десетине полицајаца, укључујући припаднике јединица за разбијање демонстрација, док су окупљени махали пољским заставама и узвикивали пароле против премијера Туска, називајући га издајником.
Током протеста дошло је и до покушаја пробијања полицијских барикада. Полиција је саопштила да су ухапшене три особе које су покушале да уђу у комплекс суда.
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"Туск гази наша уставна права", изјавио је један од демонстраната, Томаш Залески, за Дејли мејл.
Додатну пажњу изазвала је објава на званичном налогу Уставног суда на мрежи Икс, у којој се тврди да је у Пољској у току државни удар.
Ове тврдње понављао је и дио демонстраната, оптужујући актуелну власт за нарушавање уставног поретка.
Због дешавања у Варшави, пољски предсједник Карол Навроцки одлучио је да прекине путовање у Сенегал.
Он је потврдио да је током лета отказао званичну посјету и наредио пилотима да авион врате у пољску пријестоницу.
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Након повратка, Навроцки се у предсједничкој палати састао са суспендованим предсједником Уставног суда Богданом Свјенчковским и првим предсједником суда Збигњевом Капињским.
Потом је отишао у зграду Уставног суда, гдје су га дочекале стотине окупљених грађана.
Снимци локалних телевизија приказују предсједника како, у пратњи обезбјеђења, пролази кроз масу демонстраната на путу до улаза у зграду.
Његов шеф кабинета Павел Шефернакер потврдио је рано у суботу да је Навроцки ушао у суд, наводећи да је са њим био и Капињски.
Бивши пољски премијер и лидер странке Право и правда Јарослав Качињски такође се обратио демонстрантима, позивајући предсједника државе да реагује на новонасталу ситуацију.
У средишту кризе налази се дуготрајни сукоб актуелне владе и опозиције око састава и функционисања Уставног суда.
Влада Доналда Туска већ седмицама покушава да смијени судије које је именовала претходна власт странке Право и правда, која је управљала Пољском од 2015. до 2023. године.
Уставни суд је током тог периода доносио одлуке којима је пољским законима давао предност у односу на прописе Европске уније.
Због таквих одлука Европска унија оптуживала је суд да је превише повезан са тадашњом националистичком влашћу.
Туск је након изборне побједе 2023. године обећао да ће окончати спор са Бриселом и обновити владавину права.
Међутим, његови покушаји именовања нових судија наишли су на противљење предсједника Навроцког, независног политичара десне оријентације, који је блокирао владине приједлоге.
Одлуку о суспензији Богдана Свјенчковског објавила је судија Ана Корвин-Пјотровска, образлажући да је такав потез неопходан како би се поново успоставила владавина права.
Пољски министар правде и државни тужилац Валдемар Журек саопштио је да је затражио укидање судијског имунитета Свјенчковском и његовом замјенику Бартоломеју Соханском.
"Овај суд је постао приватно власништво. Морамо обновити његово правилно функционисање", поручио је Журек.
Са друге стране, на званичном налогу Уставног суда на мрежи Икс објављено је да Свјенчковски и даље обавља функцију предсједника те институције.
У истој објави оспорено је право Ане Корвин-Пјотровске да преузме дужност вршиоца дужности предсједника суда, уз образложење да није положила заклетву пред предсједником Пољске.
Званична интернет страница Уставног суда у петак увече није била доступна, што је додатно отежало добијање информација о дешавањима у овој институцији.
Пољски премијер Доналд Туск одбацио је критике на рачун потеза своје владе, истичући да је обнова владавине права обавеза актуелне власти.
"Након година безакоња под вођством странке ПиС, ово је тежак процес, понекад болан, који захтијева одлучно дјеловање. Другог начина нема", изјавио је Туск.
Упркос објашњењима владе, опозиција наставља да оспорава законитост поступака у Уставном суду, док се на званичном налогу ове институције и даље износе тврдње о државном удару.
Судија Ана Корвин-Пјотровска, чији је статус такође предмет спора, поручила је да савремена европска демократска држава не може функционисати без уставног суда као гаранта права и слобода грађана.
Криза је тако додатно продубила политичке и институционалне подјеле у Пољској, а спор око руководства Уставног суда остао је неријешен.
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