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Техеран тражи ублажавање санкција

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31.10.2026 17:31

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Техеран тражи ублажавање санкција
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Ирански услови за рјешење и могуће преговоре са САД укључују ублажавање санкција и смањење америчких снага у региону, рекао је ирански министар спољних послова Абас Аракчи за "Ал џазиру".

"Наши услови укључују укидање санкција уведених након Меморандума из Исламабада и смањење америчких снага у региону", рекао је Аракчи.

Он је додао да ће Техеран одлучити да ли ће водити директне или индиректне преговоре када Вашингтон прихвати њихове услове.

Аракчи, такође, истиче да Техеран захтијева ослобађање замрзнуте иранске имовине и ублажавање санкција за нафтни сектор, преноси Срна.

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Тагови :

Техеран

Америка

Абас Аракчи

Вашингтон

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