Техеран тражи ублажавање санкција

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ирански услови за рјешење и могуће преговоре са САД укључују ублажавање санкција и смањење америчких снага у региону, рекао је ирански министар спољних послова Абас Аракчи за "Ал џазиру".
"Наши услови укључују укидање санкција уведених након Меморандума из Исламабада и смањење америчких снага у региону", рекао је Аракчи.
Он је додао да ће Техеран одлучити да ли ће водити директне или индиректне преговоре када Вашингтон прихвати њихове услове.
Аракчи, такође, истиче да Техеран захтијева ослобађање замрзнуте иранске имовине и ублажавање санкција за нафтни сектор, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму