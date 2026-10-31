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Француски студенти најавили блокаде универзитета и школа од 3. новембра

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31.10.2026 17:32

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Демонстрант држи заставу Француске током протеста против растуће цијене живота у Стразбуру, Француска, у суботу, 24. октобра 2026.
Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias/Tanjug

Француски студентски синдикати позвали су студенте да блокирају образовне установе почев од уторка, 3. новембра, објавила је телевизија БФМТВ, позивајући се на представнике синдиката.

"Позивамо на обновљене блокаде универзитета и средњих школа почев од уторка. Такође ћемо блокирати институције прије него што се придружимо демонстрацијама 5. новембра", рекла је представник студентског синдиката Сабрин Харбах уочи протеста у Паризу.

Она је напоменула да ће се демонстранти мобилисати како би инсистирали на испуњењу својих захтјева.

"Изаћи ћемо у још већем броју и показати да су наши захтјеви оправдани", нагласила је она.

Генерални секретар Националног студентског синдиката Француске /УНЕФ/ Манон Море рекла је да Влада још увијек није дала конкретан одговор на захтјеве омладине, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

протести у Француској

демонстрације

студенти протести

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