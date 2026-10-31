Француски студенти најавили блокаде универзитета и школа од 3. новембра

Аутор:АТВ редакција
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Француски студентски синдикати позвали су студенте да блокирају образовне установе почев од уторка, 3. новембра, објавила је телевизија БФМТВ, позивајући се на представнике синдиката.
"Позивамо на обновљене блокаде универзитета и средњих школа почев од уторка. Такође ћемо блокирати институције прије него што се придружимо демонстрацијама 5. новембра", рекла је представник студентског синдиката Сабрин Харбах уочи протеста у Паризу.
Она је напоменула да ће се демонстранти мобилисати како би инсистирали на испуњењу својих захтјева.
"Изаћи ћемо у још већем броју и показати да су наши захтјеви оправдани", нагласила је она.
Генерални секретар Националног студентског синдиката Француске /УНЕФ/ Манон Море рекла је да Влада још увијек није дала конкретан одговор на захтјеве омладине, преноси Срна.
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