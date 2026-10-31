Идентификовано 36 жртава судара возова у Шпанији

Аутор:АТВ редакција
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Идентитет 36 људи погинулих у судару брзих возова у Шпанији прошле седмице утврђен је након обдукција, саопштиле су власти региона Кастиља-Ла Манча.
Свих 69 пронађених тијела подвргнуто је обдукцијама у Институту за судску медицину у главном граду покрајине Толеду, јужно од Мадрида, саопштиле су регионалне власти.
Идентитет 36 жртава несреће сада је коначно утврђен, а породице 27 жртава су обавјештене, рекли су званичници.
Власти су замолиле рођаке несталих путника да доставе узорке ДНК како би се убрзао процес идентификације, наводи ДПА.
У међувремену, око 50 чланова породица и пријатеља и даље чека вијести о својим вољенима у центру за подршку у Толеду. Наводно готово 30 психолога пружа помоћ.
Несрећа се догодила у сриједу, 28. октобра када се брзи воз сударио са возом који је стајао на прузи у близини општине Урда у провинцији Толедо, око 130 километара јужно од Мадрида.
Жељезничка пруга између Мадрида и Андалузије и даље је затворена у оба смјера.
Од приближно 200 повријеђених путника, 34 се и даље лијечи у четири болнице, а 15 њих је на интензивној њези.
Квар система заштите возова ЛЗБ и могуће грешке у доношењу одлука у мадридском жељезничком контролном центру су у фокусу истраге.
Радио снимци које су објавили медији указују на то да је машиновођа воза "Ренфе" добио инструкције од члана особља у контролном центру у Мадриду да настави са нормалним радом, иако је систем ЛЗБ и даље био ван употребе, а други воз је остао на прузи, преноси Срна.
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