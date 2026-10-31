Logo

Идентификовано 36 жртава судара возова у Шпанији

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
31.10.2026 20:15

Коментари:

0
Дизалица ради на мјесту уништених вагона након судара два воза у Урди, у Шпанији, у петак, 30. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Bernat Armangue

Идентитет 36 људи погинулих у судару брзих возова у Шпанији прошле седмице утврђен је након обдукција, саопштиле су власти региона Кастиља-Ла Манча.

Свих 69 пронађених тијела подвргнуто је обдукцијама у Институту за судску медицину у главном граду покрајине Толеду, јужно од Мадрида, саопштиле су регионалне власти.

Идентитет 36 жртава несреће сада је коначно утврђен, а породице 27 жртава су обавјештене, рекли су званичници.

Власти су замолиле рођаке несталих путника да доставе узорке ДНК како би се убрзао процес идентификације, наводи ДПА.

У међувремену, око 50 чланова породица и пријатеља и даље чека вијести о својим вољенима у центру за подршку у Толеду. Наводно готово 30 психолога пружа помоћ.

Несрећа се догодила у сриједу, 28. октобра када се брзи воз сударио са возом који је стајао на прузи у близини општине Урда у провинцији Толедо, око 130 километара јужно од Мадрида.

Жељезничка пруга између Мадрида и Андалузије и даље је затворена у оба смјера.

Од приближно 200 повријеђених путника, 34 се и даље лијечи у четири болнице, а 15 њих је на интензивној њези.

Квар система заштите возова ЛЗБ и могуће грешке у доношењу одлука у мадридском жељезничком контролном центру су у фокусу истраге.

Радио снимци које су објавили медији указују на то да је машиновођа воза "Ренфе" добио инструкције од члана особља у контролном центру у Мадриду да настави са нормалним радом, иако је систем ЛЗБ и даље био ван употребе, а други воз је остао на прузи, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Судар возова

Шпанија

жртве

Саобраћајна несрећа

идентификација тијела

Коментари (0)

Више из рубрике

Демонстранти пролазе поред древног Колосеума током генералног штрајка на нивоу цијеле Италије, који су позвали независни синдикати, у Риму, у петак, 30. октобра 2026. године.

Свијет

Дивљају протести широм Европе

2 ч

0
Протести широм Европе - нереди у Француској и Њемачкој

Свијет

Протести широм Европе - нереди у Француској и Њемачкој

2 ч

0
Доналд Трамп објавио је мапу на којој је Гренланд приказан као америчка војна база, што је поново скренуло пажњу на планове Вашингтона за војно присуство на стратешки важном арктичком острву.

Свијет

Трамп објавио мапу Гренланда као америчку војну базу

3 ч

0
Хаос у Пољској: Предсједник се пробијао кроз демонстранте, помиње се државни удар

Свијет

Хаос у Пољској: Предсједник се пробијао кроз демонстранте, помиње се државни удар

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима