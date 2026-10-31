Протести широм Европе - нереди у Француској и Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Стотине хиљада људи окупиле су се у Паризу и другим већим француским градовима на новом кругу протеста широм земље због високих трошкова живота и погоршања услова у школама, усред страха од обнављања насиља.
Француско Министарство унутрашњих послова саопштило је да је ситуација до сада "генерално мирна" и да није било "значајних" инцидената, наводи ДПА.
У саопштењу се истиче да је до сада на улице изашло око 320.000 људи широм земље, што је мање у односу на 410.000 протекле суботе и 17. октобра, када су протести и избили.
Полиција је употријебила сузавац на маргинама протеста у Паризу, Лиону, Марсеју и другим градовима.
Према подацима Министарства, данас до 14.00 часова приведено је 27 људи широм земље.
Телевизија БФМТВ јавила је да је полиција почела да користи сузавац у Лиону касно поподне.
У Паризу, љевичарски предсједнички кандидат Жан-Лик Меланшон придружио се демонстрантима.
Синдикати, школске и студентске организације, као и покрет "Жути прслуци", који је први пут постао познат у Француској 2018. године, позвали су на демонстрације.
Хиљаде људи у 30 градова широм Њемачке изашле су данас на протесте, на које су позвали млади из Генерације З,
Како јавља Билд, на протестима је примећен велики број маскираних особа, паљени су ватромети, а било је и хапшења.
Бројне продавнице заштитиле су своје излоге, након што су безбједносне службе су уочи демонстрација упозориле на могућу "инфилтрацију љевичарских екстремиста".
Протесте у Њемачкој организовала је група "Генерација З рјешава" (Ген З регелт), а скупови су одржани у 34 града, укључујући Берлин, Франкфурт и Минхен, преноси Ројтерс.
Група која организује протесте је навела да се противи обавезном служењу војног рока и да захтијева већа улагања у образовање, с обзиром на то да се многи млади Нијмци суочавају са растућим трошковима живота.
Према званичним подацима, на протестима је данас широм Њемачке учествовало знатно мање од 182.000 људи, колико су организатори првобитно очекивали.
Полиција у Франкфурту, Минхену и Берлину извијестила је да је на протестима учествовало око 6.000 демонстранта, док се на интернет страници организатора наводи број од око 36.000 људи.
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