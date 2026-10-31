Хиљаде људи на улицама Порта: Траже приступачније становање и право на дом

Аутор:АТВ редакција
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Хиљаде људи учествовале су данас у протестној шетњи у португалском граду Порту, захтијевајући доступније становање и поручујући да неће одустати од борбе за право на дом.
Демонстранти су стигли на трг Дон Жоао уз узвике "Отпор, отпор", носећи транспаренте и плакате, као и шатор на челу колоне, пренијела је португалска агенција Луса.
Протестна шетња почела је на тргу Батала око 16.50 часова, а учесници су до одредишта стигли приближно 50 минута касније.
На челу колоне налазио се зелени транспарент са поруком "Кућа за живот", док су демонстранти узвикивали "Кров, тло, право на становање" и позивали пролазнике да им се придруже.
Међу порукама на транспарентима била је и она упућена министру унутрашњих послова, којом се истиче да је право на становање основно демократско право.
Поједини грађани који су се затекли на улицама придружили су се протесту. Аурора Родригес /76/ рекла је за португалску агенцију да подржава захтјеве демонстраната јер сматра да су млади у праву.
"Ово је праведно. Ови млади људи су потпуно у праву", поручила је она.
Лурдес Вијеира /67/, која живи у сусједном граду Вила Нова де Гаја, истакла је да неће одустати од борбе за боље услове живота будућих генерација.
"Имам троје дјеце и петоро унучади и због њих никада нећу одустати", рекла је она.
На протесту је указано и на могућност да се напуштене државне куће и школе обнове и пренамијене у јавне стамбене објекте, пренио је Тањуг.
Окупљени су протест завршили на тргу Дон Жоао, гдје је прије више од 20 дана почело прво камповање за право на становање у Португалу, уз поруке "Трг је наш и остаће наш" и "Уједињен народ никада неће бити побјеђен", преноси Срна.
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