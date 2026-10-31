Француска: Ухапшена петорица Британаца, емитовали снимке застрашивања миграната

Аутор:АТВ редакција
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Петорица Британаца ухапшена су у близини Денкерка, на сјеверу Француске, док су на друштвеној мрежи уживо преносили снимке којима су жељели да прикажу "акције застрашивања миграната", саопштила је данас префектура департмана Нор.
Ријеч је о припадницима крајње деснице, код којих су пронађене, између осталог, четири бомбе са сузавцем, преноси Фигаро.
Након полицијског задржавања очекује се да ће бити смјештени у притвор за странце до одлуке о њиховом протјеривању из Француске.
Они су ухапшени због сумње да су учествовали у групи формираној ради припремања насиља над особама и да су без оправданог разлога носили оружје категорије Д, прецизирала је префектура.
Британци су се кретали дуж обале на сјеверу Француске минибусом који су сами назвали "борбени аутобус".
У јануару су двојица Британаца, за које се сумњало да су дошли да учествују на забрањеном скупу против миграната у близини Калеа, на обали Ламанша, на сјеверу Француске, ухапшена, а потом протјерана из Француске.
Према званичним британским подацима, више од 21.000 миграната стигло је у Енглеску након илегалних прелазака Ламанша, што представља значајан пад у односу на исти период 2025. године, преноси Срна.
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