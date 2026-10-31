Logo

Француска: Ухапшена петорица Британаца, емитовали снимке застрашивања миграната

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
31.10.2026 21:19

Коментари:

0
Полицајци обезбјеђују мјесто током протеста против раста трошкова живота у Паризу, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Петорица Британаца ухапшена су у близини Денкерка, на сјеверу Француске, док су на друштвеној мрежи уживо преносили снимке којима су жељели да прикажу "акције застрашивања миграната", саопштила је данас префектура департмана Нор.

Ријеч је о припадницима крајње деснице, код којих су пронађене, између осталог, четири бомбе са сузавцем, преноси Фигаро.

Након полицијског задржавања очекује се да ће бити смјештени у притвор за странце до одлуке о њиховом протјеривању из Француске.

Они су ухапшени због сумње да су учествовали у групи формираној ради припремања насиља над особама и да су без оправданог разлога носили оружје категорије Д, прецизирала је префектура.

Британци су се кретали дуж обале на сјеверу Француске минибусом који су сами назвали "борбени аутобус".

У јануару су двојица Британаца, за које се сумњало да су дошли да учествују на забрањеном скупу против миграната у близини Калеа, на обали Ламанша, на сјеверу Француске, ухапшена, а потом протјерана из Француске.

Према званичним британским подацима, више од 21.000 миграната стигло је у Енглеску након илегалних прелазака Ламанша, што представља значајан пад у односу на исти период 2025. године, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

хапшење

видео снимак

Мигранти

Коментари (0)

Више из рубрике

Полицајци се боре са демонстрантима током протеста под слоганом „Генерација З брине о томе“ у Берлину, Њемачка, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Свијет

Полиција почела да приводи активисте у Берлину

52 мин

0
Министар спољних послова Мексика Роберто Веласко, шеф руске дипломатије Сергеј Лавров, министар спољних послова Саудијске Арабије Фејсал бин Фархан и министар спољних послова Турске Хакан Фидан присуствују састанку министара спољних послова Г20 у Атланти, у петак, 30. октобра 2026. године.

Свијет

Лавров покренуо питања замрзавања имовине, пљенидбе бродова, санкција

1 ч

0
Дизалица ради на мјесту уништених вагона након судара два воза у Урди, у Шпанији, у петак, 30. октобра 2026. године.

Свијет

Идентификовано 36 жртава судара возова у Шпанији

1 ч

0
Демонстранти пролазе поред древног Колосеума током генералног штрајка на нивоу цијеле Италије, који су позвали независни синдикати, у Риму, у петак, 30. октобра 2026. године.

Свијет

Дивљају протести широм Европе

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима