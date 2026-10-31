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Полиција почела да приводи активисте у Берлину

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31.10.2026 20:38

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Полицајци се боре са демонстрантима током протеста под слоганом „Генерација З брине о томе“ у Берлину, Њемачка, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Њемачка полиција је почела да притвара активисте у центру Берлина и употријебила је бибер-спреј против демонстраната, јавио је дописник РИА Новости.

Демонстранти су почели да бацају празне флаше и петарде на полицајце. Као одговор, полиција је почела да притвара појединце.

Слични протести одржани су данас у више од 30 других њемачких градова. Кључни захтјеви демонстраната укључују реформу образовања, акције за рјешавање проблема растућих трошкова живота и забрану повратка обавезне војне службе у Њемачкој, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Берлин

Њемачка

Полиција

привођење

Протести

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