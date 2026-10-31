Полиција почела да приводи активисте у Берлину

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка полиција је почела да притвара активисте у центру Берлина и употријебила је бибер-спреј против демонстраната, јавио је дописник РИА Новости.
Демонстранти су почели да бацају празне флаше и петарде на полицајце. Као одговор, полиција је почела да притвара појединце.
Слични протести одржани су данас у више од 30 других њемачких градова. Кључни захтјеви демонстраната укључују реформу образовања, акције за рјешавање проблема растућих трошкова живота и забрану повратка обавезне војне службе у Њемачкој, преноси Срна.
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