Нереди у Франкфурту и Келну, изгредници напали полицију

Аутор:АТВ редакција
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Нереди, пљачке и напади на полицију обиљежили су протесте које су предводили млади људи у Њемачкој, а озбиљни немири су избили у Франкфурту и Келну увече након углавном мирних демонстрација током дана.
Изгредници су разбијали излоге и пљачкали продавнице у центру Франкфурта, док је полиција пријавила нападе Молотовљевим коктелима. У Келну су полицајци нападнути флашама у близини чувене градске катедрале.
Демонстранти у Франкфурту су проваљивали у продавнице спортске опреме и крали патике и другу опрему, јавља ДПА.
Међу нападнутим предузећима касно синоћ била је и специјализована продавница ватреног оружја. Полиција је ухапсила неколико људи и пронашла два комада украденог оружја, иако званичници нису прецизирали какву врсту.
Изгредници су такође запалили канте за смеће, скидали уличне знакове и разбијали излоге саобраћајним знаковима и другим предметима.
Поред Франкфурта, њемачког финансијског центра, било је инцидената насиља у Берлину, Келну и Хамбургу, а полиција је саопштила да је користила водене топове да би растјерала демонстранте који су гађали раднике хитних служби ватрометом, камењем и флашама.
Хиљаде људи се раније придружило демонстрацијама које је организовала омладинска група "Генерација З преузима контролу", како би протестовали због недовољног финансирања школа, високих трошкова живота, смањења јавне потрошње и обавезне војне службе.
Велики дио главне трговачке улице у Франкфурту затворила је полиција, јавила је новинска агенција АФП. Неименовани портпарол полиције рекао је да је у граду ухапшен велики број људи.
У Франкфурту, али и у другим градовима дошло је до директних сукоба полиције и демонстраната.
Политичари и полиција окривили су за насиље групе маскираних и радикалних љевичарских активиста.
Нереди су услиједили након демонстрација десетина хиљада младих људи широм Њемачке због растућих трошкова живота, лошег школства, захтијевајући већу социјалну правду.
Учесници су носили транспаренте са слоганима као што су "Наша будућност није на продају", "Промјена система, не климатске промјене", "Образовање, не бомбе" и друге.
Протести у Њемачкој услиједили су након сличних масовних протеста које су предводили млади у Француској, гдје је јуче такође демонстрирало више од 320.000 људи, преноси Срна.
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