Аракчи проучио Венсову поруку, Рубио открио шта Трамп још није одлучио

Аутор:АТВ редакција
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Иран је пажљиво размотрио поруку америчког потпредсједника Џеј Ди Венса о покретању нових мировних преговора, али за сада нема планова за састанак са америчким званичницима, изјавио је шеф иранске дипломатије Абас Аракчи.
Аракчи је поручио да су услови Техерана јасни, док катарски и пакистански посредници настављају консултације о могућим рјешењима, укључујући питања иранског нуклеарног програма и поновног отварања Ормуског мореуза.
С друге стране, амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да предсједник САД Доналд Трамп још није донио одлуку о томе да ли ће обновити војне операције против Ирана. Рубио је додао да му није познат ни конкретан рок за окончање преговора које предводи Катар.
Секретар иранског Врховног савјета за националну безбједност Мохсен Резаи рекао је да још није одговорио на Венсово писмо, као и да није донесена нова одлука о промјени иранске нуклеарне доктрине.
Катарски медији објавили су да је остварен прелиминарни напредак у индиректним преговорима о иранском нуклеарном програму, пловидби кроз Ормуски мореуз и финансијским подстицајима за Техеран. Према истим наводима, Кина и Русија могле би да буду гаранти евентуалног споразума.
У међувремену, Резаи је изјавио да му је саудијски престолонасљедник Мохамед бин Салман рекао да би Израел, након Ирана, могао да усмјери своје активности против Саудијске Арабије и Турске.
"Ако Израел мисли да ће након Ирана кренути на Саудијску Арабију и Турску, онда земље региона морају да схвате да њихова безбједност не може да се заснива на присуству страних сила", поручио је Резаи у интервјуу за иранску телевизију, преноси агенција Тасним.
(РТС)
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