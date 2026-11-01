Снажан земљотрес погодио Јапан: Тло се тресло код обале Хоншуа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Земљотрес магнитуде шест степени по Рихтеровој скали погодио је подручје близу јужне обале острва Хоншу у Јапану, саопштено је из Европско-медитеранског сеизмолошког центра /ЕМСЦ/.
Потрес, чији је епицентар био на дубини од 352 километра, догодио се 110 километара југоисточно од Цуа, главног града префектуре Мие, са популацијом од преко 250.000 становника.
Поједина свједочанства остављена на веб страници ЕМСЦ-а описују потрес као "дуг", прелазећи из благог у "прогресивно јачи", преноси портал "Баха".
За сада нису пријављени штета или жртве, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму