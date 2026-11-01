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Снажан земљотрес погодио Јапан: Тло се тресло код обале Хоншуа

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01.11.2026 08:40

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земљотрес пукотине напукао зид
Фото: Pexel/barış erkin

Земљотрес магнитуде шест степени по Рихтеровој скали погодио је подручје близу јужне обале острва Хоншу у Јапану, саопштено је из Европско-медитеранског сеизмолошког центра /ЕМСЦ/.

Потрес, чији је епицентар био на дубини од 352 километра, догодио се 110 километара југоисточно од Цуа, главног града префектуре Мие, са популацијом од преко 250.000 становника.

Поједина свједочанства остављена на веб страници ЕМСЦ-а описују потрес као "дуг", прелазећи из благог у "прогресивно јачи", преноси портал "Баха".

За сада нису пријављени штета или жртве, преноси Срна.

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Тагови :

Јапан

Земљотрес

Рихтерова скала

епицентар земљотреса

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