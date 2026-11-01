Једна од највећих руских рафинерија на мети дронова: Објављени снимци наводног напада

Аутор:АТВ редакција
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Једна од највећих рафинерија нафте у Русији, НОРСИ, наводно је нападнута дроновима током ноћи између суботе и недјеље, објавили су украјински Телеграм канали.
Ријеч је о постројењу које се налази у граду Кстову, у Нижњеновгородској области, приближно 800 километара од границе са Украјином.
Украјински Телеграм канали Ексиленова+ (Exilenova+) и Супернова+ објавили су снимке за које тврде да су настали током напада на рафинерију НОРСИ, познату и под називом Лукоил-Нижњегородоргсинтез.
Ове информације пренио је и Кијев индепендент (Kyiv Independent), уз напомену да наводе о нападу није било могуће независно потврдити.
One of Russia's largest oil refineries was reportedly attacked - the LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez refinery in Kstovo, Nizhny Novgorod region.
The refinery processes around 17 million tonnes of oil annually (~340,000 barrels per day), making it Russia's fourth-largest by processing capacity.
Locals are already reporting lines at gas stations.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 1, 2026
НОРСИ је четврта највећа рафинерија нафте у Русији, а по производњи бензина заузима друго мјесто у земљи.
Њен годишњи капацитет прераде износи између 15 и 17 милиона тона сирове нафте. Поред бензина, у овом постројењу производе се дизел, авионско гориво и битумен.
Ово није први пут да се рафинерија НОРСИ нашла на мети украјинских напада.
Постројење је у више наврата било изложено нападима беспилотним летјелицама, а један од потврђених догодио се 26. августа.
Тада је у рафинерији избио велики пожар, након чега је њен рад привремено обустављен.
Украјина је од почетка 2026. године појачала нападе дроновима дугог домета на енергетску инфраструктуру Русије.
Међу главним метама налазе се рафинерије и складишта горива, који имају значајну улогу у снабдијевању руских оружаних снага.
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