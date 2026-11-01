Више од 560 приведених на протестима у Француској, сукоби ескалирали

Аутор:АТВ редакција
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Више од 560 људи је приведено током националних демонстрација против раста цијена у Француској, јавио је данас радио "Иси", позивајући се на Министарство унутрашњих послова.
Чланови синдиката, припадници покрета "Жутих прслука", студенти и школска дјеца окупили су се широм Француске трећу суботу заредом.
Хиљаде људи учествовало је на скупу у Паризу, јавио је дописник РИА Новости.
Демонстранти су мирно марширали одобреном рутом у источном дијелу града. Након завршетка марша, полицајци са оружјем и штитовима за разбијање демонстрација употријебили су сузавац да би растерали гомилу.
Раније је јављено да је у општини Гранд-Сент, на сјеверу Француске, полиција привела петоро држављана Велике Британије због подстицања миграната док су путовали у минибусу који су назвали "борбени аутобус". Полиција је, такође, заплијенила четири канистера сузавца.
Тужилаштво у Денкерку их је притворило под оптужбом да су учествовали у групи која је припремала насилне акције и илегални транспорт оружја категорије Д. Они ће вјероватно бити смјештени у привремени притворски центар ради даљег протјеривања.
У Паризу и другим француским градовима синоћ су избили сукоби на крају протеста изазваних незадовољством због трошкова живота и отежаног рада јавних служби, док су власти упозориле на могуће даље насиље, јавља АФП.
Према процјенама Министарства унутрашњих послова, на протестима широм Француске учествовало је око 320.000 људи, док су организатори избројали готово пола милиона. Тензије су се распламсале на крају маршева у појединим градовима, али су власти извијестиле да је већина демонстрација била углавном мирна, преноси Срна.
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