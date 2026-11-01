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Русија забранила извоз дизела до сљедеће године

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01.11.2026 12:19

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Влада Руске Федерације саопштила је да је продужила забрану произвођачима дизел горива извоз до краја јануара 2027. године.

Потписан је декрет којим се продужава забрана извоза дизел горива и бродског горива, као и гасних уља из Русије од стране директних произвођача, до 31. јануара 2027. године, закључно са тим данима – наводи се у саопштењу.

У саопштењу се додаје да је циљ одлуке одржавање стабилности домаћег тржишта горива.

Замјеник премијера Александар Новак рекао је да Влада ради на томе да се појединачни добављачи који испоручују гориво на свјетско тржиште изузму од забране у новембру.

Почетком октобра, Влада је д‌јелимично укинула забрану извоза након споразума руског и америчког предсједника, Владимира Путина и Доналда Трампа, о испоруци руског дизела на свјетско тржиште.

Очекује се да ће први танкери стићи прије средњорочних избора у САД 3. новембра.

Новак је процијенио да ће испоруке руског дизела свјетским тржиштима достићи 2,15 милиона тона у новембру, у односу на 510.000 тона у октобру, преноси Б92.

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Тагови :

Русија

Еуро дизел

гориво

извоз

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