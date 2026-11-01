Русија забранила извоз дизела до сљедеће године

Коментари:0
Влада Руске Федерације саопштила је да је продужила забрану произвођачима дизел горива извоз до краја јануара 2027. године.
Потписан је декрет којим се продужава забрана извоза дизел горива и бродског горива, као и гасних уља из Русије од стране директних произвођача, до 31. јануара 2027. године, закључно са тим данима – наводи се у саопштењу.
У саопштењу се додаје да је циљ одлуке одржавање стабилности домаћег тржишта горива.
Замјеник премијера Александар Новак рекао је да Влада ради на томе да се појединачни добављачи који испоручују гориво на свјетско тржиште изузму од забране у новембру.
Почетком октобра, Влада је дјелимично укинула забрану извоза након споразума руског и америчког предсједника, Владимира Путина и Доналда Трампа, о испоруци руског дизела на свјетско тржиште.
Очекује се да ће први танкери стићи прије средњорочних избора у САД 3. новембра.
Новак је процијенио да ће испоруке руског дизела свјетским тржиштима достићи 2,15 милиона тона у новембру, у односу на 510.000 тона у октобру, преноси Б92.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму