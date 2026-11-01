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Москва покреће кривични поступак због напада на Нижњи Новгород

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01.11.2026 12:05

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Москва, Русија
Фото: АТВ

Руски Истражни комитет објавио је да је покренуо кривични поступак за тероризам након напада дроном украјинских оружаних снага који је оштетио индустријски објекат и цивилну инфраструктуру у области Нижњег Новгорода.

"Покренут је кривични поступак због терористичког чина у вези са нападом украјинских оружаних снага на индустријски објекат и цивилну инфраструктуру у области Нижњег Новгорода, према члану 205 Кривичног законика Русије", рекла је портпарол руског Истражног комитета Светлана Петренко за РИА Новости.

Регионални гувернер Глеб Никитин рекао је да је индустријски погон у Кстовском округу оштећен у нападу дроном током ноћи и јутра.

Он је додао да је током напада уништено више од 100 беспилотних летјелица, а да прелиминарни извештаји указују да није било жртава,преноси Срна.

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Нижњи Новгород

Напад

истрага

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