"Декларисани покушај ЕУ да нанесе пораз Москви, онемогућава дијалог"

Аутор:АТВ редакција
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Декларисани покушај ЕУ да нанесе стратешки пораз Русији онемогућава дијалог са Бриселом, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Сада видимо два лидера који желе да разговарају у име својих народа, а видимо готово све остале и, што је најважније, Брисел, који и даље говоре само о наношењу стратешког пораза Русији. Са таквим приступом је немогуће разговарати са њима", рекао је Песков новинару Павелу Зарубину, коментаришући потенцијалну улогу ЕУ у преговорима о украјинском рјешењу.
Почетком седмице су фински предсједник Александар Стуб и норвешки премијер Јонас Гар Стере позвали руског предсједника Владимира Путина да разговарају о ситуацији у Украјини, преноси Срна.
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