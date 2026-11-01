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"Декларисани покушај ЕУ да нанесе пораз Москви, онемогућава дијалог"

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01.11.2026 11:01

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Декларисани покушај ЕУ да нанесе стратешки пораз Русији онемогућава дијалог са Бриселом, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Сада видимо два лидера који желе да разговарају у име својих народа, а видимо готово све остале и, што је најважније, Брисел, који и даље говоре само о наношењу стратешког пораза Русији. Са таквим приступом је немогуће разговарати са њима", рекао је Песков новинару Павелу Зарубину, коментаришући потенцијалну улогу ЕУ у преговорима о украјинском рјешењу.

Почетком седмице су фински предсједник Александар Стуб и норвешки премијер Јонас Гар Стере позвали руског предсједника Владимира Путина да разговарају о ситуацији у Украјини, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Москва

Брисел

Европска унија

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