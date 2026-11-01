Дјеца млађа од 15 година остају без друштвених мрежа: Забрана ступила на снагу

Аутор:АТВ редакција
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У Турској је данас ступила на снагу забрана приступа друштвеним мрежама за дјецу млађу од 15 година.
Процес провјере старости за постојеће налоге наставиће се до 31. марта 2027. године, а током прелазног периода управе друштвених мрежа постепено ће затварати постојеће налоге дјеце, преноси Анадолија.
Турска је средином октобра забранила провајдерима друштвених мрежа да нуде услуге малољетницима млађим од 15 година, према новим прописима Директората за сајбер безбједност.
У уредби се наводи да пружаоци услуга „не могу да пружају услуге дјеци која нису навршила 15 година“.
Пружаоци услуга такође морају да понуде прилагођене услуге и предузму неопходне мјере за кориснике старије од 15 година, у складу са прописима, а провјера старости мора дати приоритет заштити личних података, користећи методе којима се утврђује само да ли корисник испуњава старосни услов, а не и његов идентитет.
Да би приступили друштвеној мрежи, корисници ће морати да прођу верификацију идентитета путем платформе за владине услуге е-Девлет.
Након тога, добиће дигитални токен који садржи информације о њиховом узрасту. Ако имају мање од 15 година, приступ ће им бити одбијен, а ако имају између 15 и 18 година, моћи ће да приступе друштвеној мрежи, али уз ограничења.
Размјена порука биће могућа само са налозима пријатеља, пренос уживо биће забрањен, а корисници неће видјети рекламе за одрасле.
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