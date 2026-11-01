Швајцарска гори, избили нереди великих размјера

Аутор:АТВ редакција
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У Цириху су избили нереди великих размјера, демонстранти су палили аутомобиле, а снаге безбједности су користиле водене топове, преноси "20 Минутен".
Према писању листа, демонстрације су организовале "љевичарске екстремистичке групе", а догађај је био миран док му се нису придружили активисти који протестују против рата у Појасу Газе, полиције и успона фашизма, преноси rt.rs.
"Демонстранти су подигли барикаде и запалили их, бацали флаше на снаге безбједности", наводи се у тексту.
Полиција је одговорила воденим топовима и сузавцем, када је дошло до сукоба између њих и демонстраната. Штета на имовини могла би да изнесе десетине хиљада евра, напомиње се у чланку.
Талас протеста недавно је захватио Европску унију. Оно што је почело као протест ученика и студената незадовољних проблемима у образовном сектору ескалирало је у хиљаде демонстрација, а локални становници оптужују владу за раст цијена, недоступно становање и прекомјерне војне расходе.
Највећи протести одржали су се у Француској, Италији, Шпанији, Португалу и другим земљама.
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