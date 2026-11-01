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Швајцарска гори, избили нереди великих размјера

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01.11.2026 09:52

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Швајцарска гори, избили нереди великих размјера
Фото: Tanjug/AP/Emma Da Silva

У Цириху су избили нереди великих размјера, демонстранти су палили аутомобиле, а снаге безбједности су користиле водене топове, преноси "20 Минутен".

Према писању листа, демонстрације су организовале "љевичарске екстремистичке групе", а догађај је био миран док му се нису придружили активисти који протестују против рата у Појасу Газе, полиције и успона фашизма, преноси rt.rs.

"Демонстранти су подигли барикаде и запалили их, бацали флаше на снаге безбједности", наводи се у тексту.

Полиција је одговорила воденим топовима и сузавцем, када је дошло до сукоба између њих и демонстраната. Штета на имовини могла би да изнесе десетине хиљада евра, напомиње се у чланку.

Талас протеста недавно је захватио Европску унију. Оно што је почело као протест ученика и студената незадовољних проблемима у образовном сектору ескалирало је у хиљаде демонстрација, а локални становници оптужују владу за раст цијена, недоступно становање и прекомјерне војне расходе.

Највећи протести одржали су се у Француској, Италији, Шпанији, Португалу и другим земљама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Цирих

Швајцарска

Протести

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