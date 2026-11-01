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Полиција штити продавнице у Франкфурту

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01.11.2026 10:27

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Разбијени излог златаре у Франкфурту у Њемачкој у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала након протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствари у своје руке“.
Фото: Таnjug/AP Photo/Michael Probst

Полиција је распоређена у Франкфурту на заштити продавница, које су биле на мети пљачкаша током нереда, а "значајна" штета на имовини тек треба да буде прецизно процијењена, рекао је неименовани портпарол полиције.

Он је додао да још увијек није јасно колико је људи повријеђено у нередима.

Нереди су услиједили након демонстрација младих људи који захтијевају боље школе, олакшање од растућих трошкова живота и већу социјалну правду, у оквиру јучерашњих протеста у многим градовима широм Немачке, наводи ДПА.

Многи протести су прошли без инцидената, међутим у Франкфурту су изгредници разбијали излоге продавница, крали робу и нападали полицију. Полиција је привремено ухапсила више од 30 људи и блокирала дио центра града.

Премијер покрајине Хесен Борис Рајн рекао је да је шокиран "насилним ексцесима у Франкфурту", истичући да то неће остати без посљедица.

"Свако ко се понаша као нападачи у центру Франкфурта, ставља се ван нашег друштва. Пажљиво ћемо процијенити агресоре, групе починилаца и ток догађаја и извући закључке", истакао је он, преноси Срна.

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Тагови :

Полиција

Њемачка

Франкфурт

Протести

демонстрације

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