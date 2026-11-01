Скандал у САД: Хакери објавили тајне податке 41.000 агената! Освета за убиства?

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Међу објављеним подацима налазе се и адресе електронске поште и бројеви телефона агената америчке Имиграционе и царинске службе (ICE) и граничне полиције.
Група хактивиста украла је податке више од 41.000 запослених у Министарству унутрашње безбједности САД и уз помоћ трећих страна објавила их на интернету, преносе Вајерд (Wired), Вашингтон пост (The Washington Post) и Ен-Пи-Ар (NPR). Објављени подаци садрже адресе електронске поште, бројеве телефона и адресе канцеларија запослених, али укључују и осјетљиве информације о тајним и надзорним програмима ове агенције.
Од укупног броја објављених записа, 21.000 идентификује особе које раде у Управи за царину и заштиту границе САД (CBP), док 10.000 записа припада особљу Имиграционе и царинске службе. Трећина тих података односи се на јединицу за истраге унутрашње безбједности (HSI), криминалистичко-истраживачки огранак Имиграционе и царинске службе. Свеукупно, цурење информација разоткрило је податке једне седмине укупно запослених у Министарству унутрашње безбједности.
"Марквејн Малин је 17. јула изјавио да 'појачава притисак'. Ово се дешава Имиграционој и царинској служби када то урадите", наводи се у саопштењу хактивистичке групе која себе назива "Министарство мира" (Department of Peace).
Они се позивају на ријечи секретара Министарства унутрашње безбједности са конференције за новинаре, гдје је, на питање како ће позвати на одговорност агенте који су прекршили правила о употреби силе, одговорио да агенција "појачава притисак на улицама".
Агенција је одржала конференцију за новинаре након смртоносних пуцњава у којима су страдали Ђоан Себастијан Дуран Гереро из Мејна и Лоренцо Салгадо Араухо из Хјустона, од којих ниједан није био предмет активности Имиграционе и царинске службе.
Група је податке наводно украла путем сервиса Окта (Okta), система за јединствену пријаву који користи Министарство унутрашње безбједности. Уз овај сервис, корисници морају само једном да се пријаве са својим приступним подацима како би добили пун приступ позадинском систему, услугама у облаку (cloud) и/или мобилним апликацијама.
Из компаније Окта су за Вајерд рекли да нису пронашли доказе да су њихови "подаци или системи били компромитовани".
Хакери су податке подијелили са непрофитном организацијом за транспарентност Дистрибјутед динајал оф сикретс (Distributed Denial of Secrets) и швајцарском истраживачицом за сајбер-безбједност под псеудонимом маја арсон крајмју (maia arson crimew). Они су направили претраживу интернетску базу података користећи информације које је доставило "Министарство мира".
"Они имају наше информације, па је само поштено да и ми имамо њихове", написали су хакери у поруци уз украдене податке.
Организација Дистрибјутед динајал оф сикретс ову базу података назива "Ајспик" (Icepick). Њена оснивачица, Ема Бест, изјавила је да записи садрже везе између "званичника одговорних за надгледање тајних операција... заједно са кључним особљем у програмима Министарства унутрашње безбједности за све већа привођења и депортације".
У међувремену, портпарол Министарства унутрашње безбједности изјавио је да је агенција "свјесна потенцијалног нарушавања безбједности и да активно ради на брзом и ефикасном рјешавању ситуације".
"Све безбједносне пријетње усмјерене против наших запослених и службеника схватамо озбиљно и радићемо на томе да сви буду адекватно заштићени. Обавијестићемо јавност када буде доступно више информација", додали су.
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