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Њемачка: Изгредници и пљачкаши биће позвани на одговорност

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01.11.2026 13:53

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Комадићи разбијеног стакла леже на улици у Франкфурту у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала послије протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке“.
Фото: Таnjug/AP Photo/Michael Probst

Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт осудио је нереде који су услиједили након омладинских демонстрација у неколико већих градова, укључујући Берлин, Келн и Франкфурт, окривљујући изгреднике за насиље.

"Насилне љевичарске групе и изгредници из мигрантских заједница увече су покварили иначе мирне демонстрације. Изгредници и пљачкаши биће идентификовани и позвани на одговорност. Након ових кршења јавног мира морају услиједити озбиљне казне", рекао је Добринт таблоиду "Билд".

Добринт је похвалио акције снага безбједности.

"Насилни испади попут оних виђених у Паризу спријечени су захваљујући напорима наших полицајаца. Стратегија полицијске операције, која је укључивала снажно видљиво присуство и децентрализовано распоређивање снага, показала се успјешном", истакао је Добринт.

Након првобитно мирних демонстрација у којима је учествовало десетине хиљада младих људи, током вечери су избили насилни инциденти и нереди, посебно у Франкфурту и Келну.

У Берлину су бацане флаше и петарде. Полиција је користила водене топове у неколико градова.

Омладинска иницијатива "Генерација З преузима контролу" позвала је на мирне протесте у више од 30 градова.

Њени захтеви укључују повећање финансирања школа, мјере за рјешавање проблема растућих трошкова живота и јаче политике за сузбијање глобалног загријавања, преноси Срна.

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Тагови :

Њемачка

Франкфурт

Полиција

пљачкаши

демонстрације

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