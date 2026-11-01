Њемачка: Изгредници и пљачкаши биће позвани на одговорност

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добринт осудио је нереде који су услиједили након омладинских демонстрација у неколико већих градова, укључујући Берлин, Келн и Франкфурт, окривљујући изгреднике за насиље.
"Насилне љевичарске групе и изгредници из мигрантских заједница увече су покварили иначе мирне демонстрације. Изгредници и пљачкаши биће идентификовани и позвани на одговорност. Након ових кршења јавног мира морају услиједити озбиљне казне", рекао је Добринт таблоиду "Билд".
Добринт је похвалио акције снага безбједности.
"Насилни испади попут оних виђених у Паризу спријечени су захваљујући напорима наших полицајаца. Стратегија полицијске операције, која је укључивала снажно видљиво присуство и децентрализовано распоређивање снага, показала се успјешном", истакао је Добринт.
Након првобитно мирних демонстрација у којима је учествовало десетине хиљада младих људи, током вечери су избили насилни инциденти и нереди, посебно у Франкфурту и Келну.
У Берлину су бацане флаше и петарде. Полиција је користила водене топове у неколико градова.
Омладинска иницијатива "Генерација З преузима контролу" позвала је на мирне протесте у више од 30 градова.
Њени захтеви укључују повећање финансирања школа, мјере за рјешавање проблема растућих трошкова живота и јаче политике за сузбијање глобалног загријавања, преноси Срна.
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