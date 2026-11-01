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Русија оснива међународну свемирску академију

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01.11.2026 13:21

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русија катедрала пун мјесец ст. петербург 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Русија ће основати међународну свемирску академију за студенте и младе инжењере како би размјењивали искуства и стварали пут од инжењерских такмичења до правих иновација у ракетној и свемирској индустрији, рекао је потпредсједник Универзитета ХСЕ Дмитриј Земцов.

"Договорили смо се о покретању нечега попут међународне свемирске академије за оне који су учествовали на Међународним свемирским играма и оне који би жељели да учествују у њима, али нису имали прилику да то учине", рекао је Земцов на конференцији за новинаре.

Према његовим ријечима, Академија ће олакшати размјену техничких рјешења и комуникацију између младих инжењера, као и развој нових технологија.

Прес-служба Међународних свемирских игара саопштила је да ће у почетној фази Академија служити као међународна партнерска мрежа за одржавање контаката између тимова из различитих земаља. Пројектни тимови ће имати сједишта на универзитетима и истраживачким институцијама партнерских земаља.

Пројекат је предложила студент ХСЕ Марија Андрејева, оператер контролног центра на Међународним свемирским играма. Пилот пројекат ће омогућити младим стручњацима да формирају портфолио за даље праксе, наводи РИА Новости.

Прве Међународне свемирске игре одржане су у Иновационом центру Сколково од 26. октобра до 1. новембра, а у њима су учествовали руски, кинески, казахстански, киргиски, мексички, пакистански и узбекистански тимови, преноси Срна.

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Свемир

истраживање

Москва

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