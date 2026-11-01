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Очух силовао дијете, мајка и бака знале за злостављање: Стигла пресуда за злочин који је шокирао свијет

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01.11.2026 16:49

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Шери Вокер и Дастин Вокер оптужени за сливање дјевојчице (11)
Фото: Muskogee County Sheriff's Office

Жена из америчке савезне државе Оклахома осуђена је на седам доживотних казни затвора, које ће служити једну за другом, након што није заштитила своју 11-годишњу ћерку од сексуалног злостављања, а потом јој је дозволила да се породи код куће, без медицинске помоћи, након што је затруднела са мужем своје мајке.

Шери Вокер осуђена је на седам узастопних доживотних казни затвора у петак, 30. октобра, пред судом у округу Маскоги, преносе локални медији и јавно доступна судска документација.

Адвокат Шери Вокер није одмах одговорио на захтјев магазина Пипл за коментар.

Вокер (34) оптужена је у августу 2025. године по једној тачки оптужнице за сексуално злостављање дјетета и шест тачака за занемаривање дјетета, након што су надлежни сазнали да се њена 11-годишња ћерка породила у породичној кући, без претходних љекарских прегледа и медицинске помоћи.

Дјевојчица се породила 16. августа 2025. године.

Надлежне службе обавјештене су о случају након што је дијете, послије порођаја, превезено у болницу, гдје је медицинско особље пријавило инцидент.

Помоћница окружног тужиоца у Маскогију, Џенет Хатсон, изјавила је тада за КОТВ да су и Шери Вокер и њен супруг Дастин Вокер тврдили да нису знали да је дјевојчица трудна.

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"Ово дете је трауматизовано. Прошло је кроз ужасно искуство. Не само да ју је неко оплодио већ се и породила код куће, без медицинске помоћи. То ће оставити посљедице на њен живот", рекла је Хатсон.

У другом саопштењу тужилаштва, које је пренијела телевизија КЈРХ, наведено је да је ДНК анализом потврђено да је отац бебе Дастин Вокер, супруг мајке и очух дјевојчице.

Тужилаштво је касније тврдило да је Шери знала да њен супруг сексуално злоставља њену ћерку, али да није учинила ништа како би то спријечила.

Она је проглашена кривом по свих седам тачака оптужнице 17. јула 2026. године, показују јавно доступни судски списи.

Очух дјевојчице признао је кривицу за кривична дјела сексуалног злостављања и занемаривања дјетета у марту. Касније је осуђен на доживотну казну затвора, преноси КОТВ.

У вези са овим случајем оптужена је и бака дјевојчице, Мишел Џастус.

Тужилаштво тврди да је знала да се у домаћинству догађа сексуално злостављање, али да није учинила ништа да га заустави, наводи магазин Пеопле.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Силовање

обљуба над дјететом

порођај

очух

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