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"Москва покушава да објасни свој став западним новинарима"

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01.11.2026 15:55

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Новинари стоје поред улаза у затвор Лефортово у Москви, у четвртак, 30. марта 2023. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Русија наставља да покушава да саопшти свој став западним новинарима упркос њиховој невољности да га разумију, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Жалимо се да нас не разумију. Дакле, шта да радимо? Требало би да им све кажемо, да им објаснимо. Чак и послије десетог пута, они не разумију", рекао је Песков новинару Павелу Зарубину.

Песков је истакао да чак и када западни новинари разумију став Русије, њихове редакције их спречавају да дубље копају, што оставља Русији једину могућност да "настави да покушава", преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Запад

новинари

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