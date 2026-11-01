Аутор:АТВ редакција
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Русија наставља да покушава да саопшти свој став западним новинарима упркос њиховој невољности да га разумију, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Жалимо се да нас не разумију. Дакле, шта да радимо? Требало би да им све кажемо, да им објаснимо. Чак и послије десетог пута, они не разумију", рекао је Песков новинару Павелу Зарубину.
Песков је истакао да чак и када западни новинари разумију став Русије, њихове редакције их спречавају да дубље копају, што оставља Русији једину могућност да "настави да покушава", преноси Срна.
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