Logo

Доналд Трамп има план у случају побједе демократа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.11.2026 14:33

Коментари:

2
Доналд Трамп има план у случају побједе демократа
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа већ мјесецима припрема планове за наставак провођења своје политике путем извршних овласти у случају да Демократска странка преузме контролу над Конгресом на међуизборима 3. новембра.

Како сазнаје Ројтерс, према ријечима званичника Бијеле куће и двије особе упознате с припремама, високи званичници администрације, укључујући замјеника шефа кабинета Стефана Милера и директора Канцеларије за управљање и буџет Расела Воуга, од априла сарађују с правним тимом Бијеле куће на утврђивању мјера које предсједник може проводити без одобрења Конгреса.

Разматране мјере обухватају имиграцију, царинску политику, трошкове становања и распод‌јелу федералних средстава.

Иранска застава

Свијет

Аракчи проучио Венсову поруку, Рубио открио шта Трамп још није одлучио

Међу конкретним приједлозима су увођење нових царина на увоз критичних минерала и вјетротурбина, пооштравање визних правила за стране студенте и привремене раднике те мјере за смањење трошкова становања и изградње.

Воуга такође разматра могућности кориштења средстава која је Конгрес већ одобрио, као и измјене правила за дод‌јелу федералних грантова како би политички именовани званичници имали већи утицај на распод‌јелу новца.

Trump i Dodik_ Sukob kroz zastave.png

Република Српска

Милорад Додик се очекује на великом скупу МАГА покрета на имању Доналда Трампа

Правни савјетник Бијеле куће Вил Шарф и његов тим анализирају границе предсједничких овласти и начине одбране могућих одлука пред судовима.

Трамп је упознат с припремама и учествовао је у разговорима о њима, навео је званичник Бијеле куће.

Предстојећи избори могли би значајно промијенити политичку равнотежу у Вашингтону. Републиканци тренутно имају тијесну већину у оба дома Конгреса, док демократи настоје освојити довољно мандата да преузму контролу над Представничким домом и Сенатом.

Гренланд америчка војна база

Свијет

Трамп објавио мапу Гренланда као америчку војну базу

Преузимањем контроле над Конгресом демократи би могли блокирати законодавне иницијативе администрације, ограничити поједине буџетске приоритете и покренути парламентарне истраге.

У случају освајања већине у Сенату, демократи би могли блокирати и Трампова именовања на високе функције у извршној и судској власти, укључујући Врховни суд.

Међутим, предсједник би задржао значајне извршне овласти у областима трговине, вањске политике и управљања федералним институцијама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

избори

Амерички Конгрес

Коментари (2)

Више из рубрике

Комадићи разбијеног стакла леже на улици у Франкфурту у Њемачкој, у недјељу, 1. новембра 2026. године, дан након што је група људи дивљала послије протестне шетње под слоганом „Генерација З преузима ствар у своје руке“.

Свијет

Њемачка: Изгредници и пљачкаши биће позвани на одговорност

4 ч

0
русија катедрала пун мјесец ст. петербург 2026.

Свијет

Русија оснива међународну свемирску академију

4 ч

0
Полиција и демонстранти суочавају се током протеста због високих трошкова живота и стања у образовању у Паризу, Француска, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Свијет

Више од 560 приведених на протестима у Француској, сукоби ескалирали

5 ч

0
Припадник државне полиције се сагиње да подигне пиштољ на Меморијал Драјву у Кембриџу, Масачусетс, у понедјељак, 11. маја 2026.

Свијет

Скандал у САД: Хакери објавили тајне податке 41.000 агената! Освета за убиства?

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима