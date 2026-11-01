Доналд Трамп има план у случају побједе демократа

Аутор:АТВ редакција
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Администрација америчког предсједника Доналда Трампа већ мјесецима припрема планове за наставак провођења своје политике путем извршних овласти у случају да Демократска странка преузме контролу над Конгресом на међуизборима 3. новембра.
Како сазнаје Ројтерс, према ријечима званичника Бијеле куће и двије особе упознате с припремама, високи званичници администрације, укључујући замјеника шефа кабинета Стефана Милера и директора Канцеларије за управљање и буџет Расела Воуга, од априла сарађују с правним тимом Бијеле куће на утврђивању мјера које предсједник може проводити без одобрења Конгреса.
Разматране мјере обухватају имиграцију, царинску политику, трошкове становања и расподјелу федералних средстава.
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Међу конкретним приједлозима су увођење нових царина на увоз критичних минерала и вјетротурбина, пооштравање визних правила за стране студенте и привремене раднике те мјере за смањење трошкова становања и изградње.
Воуга такође разматра могућности кориштења средстава која је Конгрес већ одобрио, као и измјене правила за додјелу федералних грантова како би политички именовани званичници имали већи утицај на расподјелу новца.
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Правни савјетник Бијеле куће Вил Шарф и његов тим анализирају границе предсједничких овласти и начине одбране могућих одлука пред судовима.
Трамп је упознат с припремама и учествовао је у разговорима о њима, навео је званичник Бијеле куће.
Предстојећи избори могли би значајно промијенити политичку равнотежу у Вашингтону. Републиканци тренутно имају тијесну већину у оба дома Конгреса, док демократи настоје освојити довољно мандата да преузму контролу над Представничким домом и Сенатом.
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Преузимањем контроле над Конгресом демократи би могли блокирати законодавне иницијативе администрације, ограничити поједине буџетске приоритете и покренути парламентарне истраге.
У случају освајања већине у Сенату, демократи би могли блокирати и Трампова именовања на високе функције у извршној и судској власти, укључујући Врховни суд.
Међутим, предсједник би задржао значајне извршне овласти у областима трговине, вањске политике и управљања федералним институцијама.
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