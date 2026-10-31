Милорад Додик се очекује на великом скупу МАГА покрета на имању Доналда Трампа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствоваће великом скупу МАГА покрета Доналда Трампа на Флориди у Мар-а-Лагу, пишу амерички медији.
Ријеч је о скупу који ће бити одржан у данима након избора за Конгрес и који окупља најутицајније људе МАГА покрета. Циљ су разговори за предсједничке изборе 2028. године, пише Атлетик.
Информацију о планираном Додиковом доласку новинару „Атлантика“ Исаку Стенли-Бекеру потврдило је више неименованих извора упознатих са организацијом посјете. Они су навели да су могуће промјене плана у посљедњем тренутку.
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Скуп под називом „CPAC Circle Retreat and Gala“ организује Конференција за конзервативну политичку акцију (CPAC), једна од најутицајнијих организација америчког конзервативног покрета.
Према званичном програму, међу најављеним говорницима су амерички сенатори Мајк Ли и Рик Скот, министар рада Кит Сондерлинг, као и бивша британска премијерка Лиз Трас.
Централни догађај биће свечана вечера 5. новембра у Трамповом комплексу Мар-а-Лаго. За сада није познато да ли ће амерички предсједник лично присуствовати скупу.
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Предсједник Америчке конзервативне уније Мет Шлап није желио да потврди Додиково присуство, наводећи да организатори не коментаришу имена гостију осим званично најављених говорника.
Ово је доказ уједно и потпуног заокрета према Републици Српској. Администрација демократе Џозефа Бајдена је од 2022. године уводила санкције изабраним званичницима Републике Српске, док је Трампова администрација у потпуности промијенила тај однос.
Он је био видљив и у раним данима новог мандата Доналда Трампа када су амерички званичници послали потпуно другачије поруке од њихових претходника, а које се тичу Босне и Херцеговине и односа унутар ње.
Треба додати и заокрет америчке политике који је видљив у Савјету безбједност. Дискусије о БиХ нису пролазиле без оштрих осуда на рачун српског руководства, док сједнице од када је Доналд Трамп на власти немају исти тон.
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