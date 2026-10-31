Јовановић: Радује зближавање ставова Русије и САД о потреби да се у БиХ одлучује без тутора

Аутор:АТВ редакција
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Бивши министар спољних послова СР Југославије Живадин Јовановић изјавио је Срни да радује што је на сједници Савјета безбједности УН о БиХ дошло до изражаја зближавања америчких ставова са ставовима Москве да домаће институције треба да преузму одговорност за стање, рјешавање проблема и будућност БиХ, што је најпринципијелније и најбоље.
Он је указао на то да су годинама уназад њемачки и неки други представници у БиХ, умјесто да олакшају транзицију, у ствари спречавали преузимање одговорности институција БиХ и институција ентитета, чему се сада види крај.
"Могу само да пожелим да се овај тренд ликвидације туторског односа и туторске политике појединих европских земаља, прије свега Њемачке, приведе крају и постане дио историје, а не неке стварности, поготово не будућности", рекао је Јовановић.
Јовановић је подсјетио да је Русија од самог почетка инсистирала на окончању функције високог представника за БиХ, а да је бивши предсједник СР Југославије Слободан Милошевић, још у вријеме првих састанака који су били посвећени примјени Дејтонског мировног споразума, говорио да је то врло привремена функција и да је неопходно да институције БиХ и институције ентитета преузму одговорност за стање, за рјешавање проблема и за развој БиХ.
"Он је, наиме и тада предвиђао да високи представник може само да отежа процес транзиције и стабилизацију и реализацију једног потенцијала који постоји међу странама у БиХ. Добро је што је Русија од самог почетка стала иза таквог става и што га се и данас досљедно држи, а сви разлози за то су постали потпуно јасни", рекао је он.
Република Српска
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Поновио је да је оно што радује и што треба поздравити одређена "еволуција односа САД по питањима важним за БиХ", који су раније, како је навео, били истовјетни ставовима европских земаља и ЕУ.
"Мислим да је то резултат њихове глобалне процјене да Европа води погрешну политику под утицајем најмоћнијих европских земаља, прије свега Њемачке. Док је нама, нашем народу и Републици Српској било јасно да се њемачки и остали представници понашају као тутори и као гаулајтери и подсјећају на нека прошла историјска времена, дотле је то било мање јасно на другим странама и САД", навео је Јовановић.
Нагласио је да сада, када је коначно под тим утицајем склоњен Кристијан Шмит и нађено привремено рјешење у америчком представнику, тај позитивни утицај САД добија на значењу.
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