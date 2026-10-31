"Три највеће силе поручиле да је ОХР-у истекло вријеме"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић изјавио је Срни да је најважније да су три највеће силе САД, Русија и Кина на сједници Савјета безбједности УН рекле да је ОХР-у истекло вријеме и да треба да буде затворен.
"Ово је много важније од става оних који мисле да ће се злоупотребом ОХР-а и његовим извјештајима нешто промијенити у Савјету безбједности УН - неће, сви ће бити против ОХР-а", рекао је Стевандић Срни.
Он је додао да ОХР постоји само зато што његови службеници имају добре плате и што се разним манипулацијама одржавају на том мјесту.
"У бошњачкој јавности постоји наратив да њих ОХР чува. Мислим да он њих чува само да се не договарају са Србима. Вјероватно ће и они бити свјесни да је ОХР само препрека, а не чувар БиХ", истакао је Стевандић.
Стевандић сматра потпуно нормалним залагање руског амбасадора при УН Василија Небензје за Републику Српску, поготово што то, како је рекао, раде и други, само што то руски дипломата ради јавно.
Коментаришући одлуку Савјета безбједности УН да за још годину дана продужи мисију ЕУФОР-а "Алтеа" у БиХ, Стевандић је рекао да је то показатељ како може да функционише БиХ - само ако се о томе сви слажу.
Замјеник амбасадора САД у УН Тами Брус је на сједници Савјета безбједности УН истакла, између осталог, да САД позивају вршиоца дужности високог представника Луиса Кришока да усмјери власти на нивоу БиХ да преузму пуну одговорност за унутрашња питања.
Небензја је рекао, између осталог, да се ОХР срамно користи у БиХ као инструмент за мијешање у унутрашње послове суверене земље и за контролу њеног законодавства, правосуђа, снага за провођење закона и изборних институција.
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