Будимир: Расправе о ОХР-у треба да се заврше

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да расправе о ОХР-у треба да се заврше, те да Српска неће допустити постојање тутора који су дестабилизовали друштво у БиХ.
"Оно што је важно, најмање три, вјероватно и четири велике земље ће ускоро да схвате да је постојање ОХР-а у БиХ и протектората који је наметнуо само била грешка и да се ради о годинама које су појели скакавци због високог представника", рекао је Будимир новинарима у Бијељини.
Он је истакао да ОХР покушава да у Савјету безбједности пласира "своју истину о БиХ", али да је важно да Влада Српске редовно шаље своје извјештаје како би сталне чланице Савјета безбједности прочитале какво је стварно стање у БиХ.
Будимир је нагласио да ниједан високи представник у БиХ није био добар, али да ће Валентин Инцко, Педи Ешдаун и нелегални Кристијан Шмит ући у историју као најгори тип колонизатора који је постојао у БиХ.
"Шмит је сигурно ову земљу уназадио за једно десетљеће", рекао је Будимир.
Он је нагласио да расправе о ОХР-у треба да се заврше.
"То је став Републике Српске. Сигурно је да у наредном периоду нећемо допустити да имамо туторе који су на овај начин дестабилизовали друштво у БиХ", закључио је Будимир.
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