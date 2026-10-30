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Орбан са супругом посјетио Додика: "Прави пријатељи су пријатељи за цијели живот"

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30.10.2026 19:02

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Виктор Орбан са супругом посјетио Милорада Додика
Фото: X/Milorad Dodik

Моја породица и ја почаствовани смо вечерас посјетом великих пријатеља, Виктора Орбана и његове супруге, навео је лидер СНСД-а, Милорад Додик.

"Прави пријатељи су пријатељи за цијели живот, а мој пријатељ Виктор и његова породица су баш такви пријатељи. Пренио сам му и захвалност нашег народа за све што је као премијер Мађарске урадио за Републику Српску", навео је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Виктор Орбан

посјета

Мађарска

Република Српска

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