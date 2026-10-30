Орбан са супругом посјетио Додика: "Прави пријатељи су пријатељи за цијели живот"

Аутор:АТВ редакција
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Моја породица и ја почаствовани смо вечерас посјетом великих пријатеља, Виктора Орбана и његове супруге, навео је лидер СНСД-а, Милорад Додик.
"Прави пријатељи су пријатељи за цијели живот, а мој пријатељ Виктор и његова породица су баш такви пријатељи. Пренио сам му и захвалност нашег народа за све што је као премијер Мађарске урадио за Републику Српску", навео је Додик на Иксу.
Моја породица и ја почаствовани смо вечерас посјетом великих пријатеља, Виктора Орбана @PM_ViktorOrban и његове супруге.
Прави пријатељи су пријатељи за цијели живот, а мој пријатељ Виктор и његова породица су баш такви пријатељи.
Пренио сам му и захвалност нашег народа за све што је као премијер Мађарске урадио за Републику Српску.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 30, 2026
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