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Нешковић: Тражим да Блануша поднесе оставку на мјесто предсједника СДС-а

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30.10.2026 15:50

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Нешковић: Тражим да Блануша поднесе оставку на мјесто предсједника СДС-а
Фото: АТВ

Тражим да Бранко Блануша поднесе оставку и повуче се са мјеста предсједника СДС-а, рекао је Желимир Нешковић, потпредсједник и новоизабрани посланик ове странке у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Он је поручио да је Блануша најодговорнији за стање у странци и изборни резултат СДС-а.

"Тражим да Бранко Блануша поднесе оставку и повуче се са мјеста предсједника СДС-а због свега што се десило током његовог руковођења странком“, поручио је Нешковић за Провјерено.

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Тагови :

Бранко Блануша

Желимир Нешковић

СДС

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