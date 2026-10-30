Нешковић: Тражим да Блануша поднесе оставку на мјесто предсједника СДС-а

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Тражим да Бранко Блануша поднесе оставку и повуче се са мјеста предсједника СДС-а, рекао је Желимир Нешковић, потпредсједник и новоизабрани посланик ове странке у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Он је поручио да је Блануша најодговорнији за стање у странци и изборни резултат СДС-а.
"Тражим да Бранко Блануша поднесе оставку и повуче се са мјеста предсједника СДС-а због свега што се десило током његовог руковођења странком“, поручио је Нешковић за Провјерено.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму