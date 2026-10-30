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Тришић Бабић: Вјерујемо да смо ближе него икада окончању међународног политичког надзора у БиХ

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30.10.2026 17:54

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Ана Тришић Бабић, в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске
Фото: АТВ

Поздрављам поруку америчке представнице при УН-у Тами Брус да домаћи лидери треба да преузму одговорност за управљање БиХ, као и став руског амбасадора при УН-у Василија Небензје да ОХР треба затворити. Вјерујемо да смо ближе него икада окончању међународног политичког надзора, рекла је директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

Истакла је да Република Српска већ деценијама остварује демократску одговорност кроз своје институције, редовне изборне циклусе и политички плурализам.

"Њени грађани на изборима слободно одлучују о својим представницима и политичкој будућности, а институције Републике Српске имају легитимитет и капацитет да самостално дјелују у оквиру надлежности загарантованих Дејтонским мировним споразумом. Управо зато поздрављамо све јасније разумијевање да се успјех међународног ангажмана не мјери трајањем ванредних овлашћења, него повјерењем у демократски изабране институције и њиховом способношћу да преузму пуну одговорност за политичке процесе", истакла је Тришић Бабић на Иксу.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

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Василиј Небензја

Република Српска

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