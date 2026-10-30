Минић захвалио Небензји на изнесеним ставовима у Уједињеним нацијама

Аутор:АТВ редакција
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Захваљујем амбасадору Василију Небензји на јасно изнесеним ставовима у Уједињеним нацијама и подршци поштовању Дејтонског мировног споразума и уставног положаја Републике Српске, навео је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.
"За нас је важно да се чује да је Српска чувала Дејтон и предлагала рјешења кроз дијалог. Наша опредијељеност остаје иста: очување мира, заштита надлежности Републике Српске и договор домаћих представника, уз поштовање права сва три конститутивна народа", навео је Минић на Иксу.
Захваљујем амбасадору Василију Небензји на јасно изнесеним ставовима у Уједињеним нацијама и подршци поштовању Дејтонског мировног споразума и уставног положаја Републике Српске.
За нас је важно да се чује да је Српска чувала Дејтон и предлагала рјешења кроз дијалог.
Наша опредијељеност остаје иста: очување мира, заштита надлежности Републике Српске и договор домаћих представника, уз поштовање права сва три конститутивна народа.
Будућност БиХ мора бити у рукама њених народа и изабраних представника у институцијама. Само тако можемо градити повјерење и обезбиједити трајну стабилност.— Саво Минић (@minic_savo) October 30, 2026
Будућност БиХ мора бити у рукама њених народа, како Минић додаје и изабраних представника у институцијама.
"Само тако можемо градити повјерење и обезбиједити трајну стабилност", закључио је Минић.
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