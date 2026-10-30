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Минић захвалио Небензји на изнесеним ставовима у Уједињеним нацијама

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30.10.2026 18:28

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премијер Републике Српске
Фото: ATV

Захваљујем амбасадору Василију Небензји на јасно изнесеним ставовима у Уједињеним нацијама и подршци поштовању Дејтонског мировног споразума и уставног положаја Републике Српске, навео је предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић.

"За нас је важно да се чује да је Српска чувала Дејтон и предлагала рјешења кроз дијалог. Наша опредијељеност остаје иста: очување мира, заштита надлежности Републике Српске и договор домаћих представника, уз поштовање права сва три конститутивна народа", навео је Минић на Иксу.

Будућност БиХ мора бити у рукама њених народа, како Минић додаје и изабраних представника у институцијама.

"Само тако можемо градити повјерење и обезбиједити трајну стабилност", закључио је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Василиј Небензја

Уједињене нације

Дејтонски споразум

Република Српска

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